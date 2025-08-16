Такі автобуси курсуватимуть із Цюриха до Амстердама та Барселони. Про це пише 24 Канал із посиланням на VRT.

Що відомо про новий нічний автобус з ліжками?

У компанії Twiliner, яка й розробила ці автобуси, зазначили, що "це щось нове для Європи". Схожі вже є в Азії та Південній Америці, але вони не відповідають європейським нормам безпеки. Натомість Twiliner розробили таку систему, яка їм відповідає.



Ліжко-сидіння всередині автобуса / VRT

Їхні автобуси мають 2 поверхи. Вони можуть вмістити максимум 21 пасажира – 18 на верхньому поверсі та 3 на нижньому.



Схема нічного автобуса Twiliner / twiliner.com

Також там є туалети, розетки, Wi-Fi та навіть місце для переодягання.

Це недешево, але ми пропонуємо унікальний продукт. Кількість пасажирів обмежена, але нам потрібні два водії на маршрут,

– сказали у компанії.

Скільки коштуватиме нічний автобус з ліжками та куди він їздитиме?

Спершу Twiliner матиме два рейси:

Цюрих – Базель – Люксембург – Брюссель – Роттердам – Амстердам; Цюрих – Жирона – Барселона.

У 2025 році автобуси їздитимуть декілька разів на тиждень, залежно від попиту. Однак у наступному році компанія хоче зробити їх щоденними.

Задоволення дійсно не з дешевих. Адже, до прикладу, квиток із Брюсселя до Цюриха коштуватиме близько 180 євро.

Нагадаємо, що весною цього року автобуси зі спальними місцями запустили в Японії.