У листопаді цього року швейцарська компанія Twiliner почне обслуговувати нічні автобуси класу люкс. Вони оснащенні сидіннями, які повністю розкладаються на ліжка.

Такі автобуси курсуватимуть із Цюриха до Амстердама та Барселони. Про це пише 24 Канал із посиланням на VRT.

Дивіться також У літаку Ryanair пасажири побилися через плач дитини: шокуюче відео

Що відомо про новий нічний автобус з ліжками?

У компанії Twiliner, яка й розробила ці автобуси, зазначили, що "це щось нове для Європи". Схожі вже є в Азії та Південній Америці, але вони не відповідають європейським нормам безпеки. Натомість Twiliner розробили таку систему, яка їм відповідає.



Ліжко-сидіння всередині автобуса / VRT

Їхні автобуси мають 2 поверхи. Вони можуть вмістити максимум 21 пасажира – 18 на верхньому поверсі та 3 на нижньому.



Схема нічного автобуса Twiliner / twiliner.com

Також там є туалети, розетки, Wi-Fi та навіть місце для переодягання.

Це недешево, але ми пропонуємо унікальний продукт. Кількість пасажирів обмежена, але нам потрібні два водії на маршрут,

– сказали у компанії.

Скільки коштуватиме нічний автобус з ліжками та куди він їздитиме?

Спершу Twiliner матиме два рейси:

Цюрих – Базель – Люксембург – Брюссель – Роттердам – Амстердам; Цюрих – Жирона – Барселона.

У 2025 році автобуси їздитимуть декілька разів на тиждень, залежно від попиту. Однак у наступному році компанія хоче зробити їх щоденними.

Задоволення дійсно не з дешевих. Адже, до прикладу, квиток із Брюсселя до Цюриха коштуватиме близько 180 євро.

Нагадаємо, що весною цього року автобуси зі спальними місцями запустили в Японії.