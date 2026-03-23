Все из-за войны в Иране: как выглядит аэропорт, который превратился в "парковку" для самолетов

Аэропорт Теруэль в Испании неожиданно оказался в центре внимания авиационной отрасли. Из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке и войны в Иране десятки самолетов вынуждены искать безопасные места для временного хранения. В результате этот малоизвестный аэропорт фактически превратился в гигантскую "парковку" для авиалайнеров.

Как сообщает Stirile PRO, всего за несколько дней аэропорт принял около 20 самолетов, большинство из которых принадлежат Qatar Airways. Для сравнения, в обычном режиме там обслуживают только 2 борта в день.

Как теперь выглядит аэропорт?

Среди самолетов – гиганты авиации, в частности Airbus A380, а также Airbus A350 и Boeing 787. Генеральный директор аэропорта Алехандро Ибрагим объяснил, что авиакомпании вынуждены менять маршруты из-за рисков и перебоев, в частности проблемы с топливом.

В таких условиях Европа становится безопасным хабом, а Теруэль – одним из лучших вариантов. Главное преимущество аэропорта – его сухой климат, который идеально подходит для длительного хранения самолетов. Кроме того, это один из крупнейших центров технического обслуживания в Европе: здесь могут одновременно разместить до 250 больших и 400 малых самолетов.



Как выглядит аэропорт, который превратился в "парковку" для самолетов / Фото Stirile PRO

Что было раньше?

Как отмечает Reuters, подобную роль аэропорт играл во время пандемии COVID-19, когда из-за остановки авиаперелетов здесь хранились около 140 самолетов в течение двух лет. Тогда Теруэль также стал своеобразным "кладбищем" авиации. Сейчас ситуация повторяется, хотя и по другим причинам.

Представители аэропорта отмечают, что дополнительный поток самолетов приносит определенную активность, однако отрасль ожидает стабилизации. Ведь полноценная работа технических центров напрямую зависит от восстановления регулярных рейсов. Таким образом, из-за геополитической нестабильности даже небольшие аэропорты могут временно превращаться в стратегические узлы мировой авиации.

Что известно о войне на Ближнем Востоке?

Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной из-за эскалации между Ираном и его противниками, что влияет на безопасность во всем регионе. Напряжение сопровождается ограничениями в воздушном пространстве, рисками для гражданской авиации и перебоями в поставках ресурсов, в частности горючего.

На фоне этого авиакомпании вынуждены менять маршруты или временно останавливать полеты из-за потенциальных угроз. Это также влияет на глобальную логистику, туризм и экономику в целом. Эксперты отмечают, что ситуация может оставаться нестабильной, ведь конфликт имеет глубокие геополитические причины и связан с более широкими процессами в регионе Ближнего Востока.