Казахстан меняет правила въезда для украинцев: что понадобится для поездки

Уже с 1 июля 2027 года иностранцам, которые попытаются въехать в Казахстан без предварительного электронного разрешения, будет отказано. Новые правила коснутся также и украинцев.

Уже с 1 ноября в Казахстане начнут поэтапно вводить электронные разрешения на въезд в страну. На первом этапе без него все же можно будет пересечь границу – иностранцев просто будут предупреждать о новых требованиях, пишет Zakon.kz.

Каковы новые требования для въезда в Казахстан?

Уже со следующего года украинцам, а также иностранцам из целого ряда других стран нужно будет предварительно получить электронное разрешение, чтобы пересечь границу Казахстана. Но вводить его будут поэтапно:

с 1 ноября 2026 года на автомобильных пунктах пропуска "Урлютобе" (Павлодарская область), "Аухатты" (Жамбильская область), "Атамекен" (Туркестанская область) и "Нурлы Жол" (область Жетысу), а также в международном аэропорту Актау будут разъяснять необходимость оформления разрешения, но все равно будут пропускать без него;

на автомобильных пунктах пропуска "Урлютобе" (Павлодарская область), "Аухатты" (Жамбильская область), "Атамекен" (Туркестанская область) и "Нурлы Жол" (область Жетысу), а также в международном аэропорту Актау будут разъяснять необходимость оформления разрешения, но все равно будут пропускать без него; с 1 января 2027 года разъяснять необходимость электронного разрешения начнут и в международных аэропортах Астаны и Алматы, но иммигрантов и туристов все равно будут пропускать;

разъяснять необходимость электронного разрешения начнут и в международных аэропортах Астаны и Алматы, но иммигрантов и туристов все равно будут пропускать; с 1 марта 2027 года разъяснения будут давать на всех остальных пунктах пропуска государственной границы РК, но без отказа во въезде.

Уже с 1 июля 2027 года без электронного разрешения в пересечении границы Казахстана будут отказывать. Это разрешение выдается органами внутренних дел по согласованию с органами национальной безопасности через цифровую платформу. Платить за его оформление не нужно.

Заявление на получение разрешения иностранцам необходимо подать не позднее, чем за 72 часа до запланированной даты въезда. При подаче заявления необходимо будет пройти идентификацию. Срок действия электронного разрешения – 180 календарных дней, а его наличие будут проверять сотрудники Пограничной службы с помощью цифровой системы "Беркут".