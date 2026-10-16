Вже з 1 листопада у Казахстані почнуть поетапно впроваджувати електронні дозволи на в'їзд до країни. На першому етапі без нього все ж можна буде перетнути кордон – іноземців просто попереджатимуть про нові вимоги, пише Zakon.kz.

Які нові вимоги для в'їзду в Казахстан?

Вже від наступного року українцям, а також іноземцям з цілої низки інших країн потрібно буде попередньо отримати електронний дозвіл, аби перетнути кордон Казахстану. Але впроваджуватимуть його поетапно:

з 1 листопада 2026 року на автомобільних пунктах пропуску Урлютобе" (Павлодарська область), "Аухатти" (Жамбильська область), "Атамекен" (Туркестанська область) та "Нурли Жол" (область Жетісу), а також у міжнародному аеропорту Актау будуть пояснювати необхідність оформлення дозволу, але все одно пропускатимуть без нього;

на автомобільних пунктах пропуску Урлютобе" (Павлодарська область), "Аухатти" (Жамбильська область), "Атамекен" (Туркестанська область) та "Нурли Жол" (область Жетісу), а також у міжнародному аеропорту Актау будуть пояснювати необхідність оформлення дозволу, але все одно пропускатимуть без нього; з 1 січня 2027 року роз'яснювати необхідність електронного дозволу почнуть і в міжнародних аеропортах Астани та Алмати, але іммігрантів та туристів все одно пропускатимуть;

роз'яснювати необхідність електронного дозволу почнуть і в міжнародних аеропортах Астани та Алмати, але іммігрантів та туристів все одно пропускатимуть; з 1 березня 2027 року роз'яснення надаватимуть на усіх інших пунктах пропуску державного кордону РК, але без відмови у в'їзді.

Вже з 1 липня 2027 без електронного дозволу у перетині кордону Казахстану відмовлятимуть. Видається цей дозвіл органами внутрішніх справ за погодженням з органами національної безпеки через цифрову платформу. Платити за його оформлення не потрібно.

Заяву на отримання дозволу іноземцям потрібно подати не пізніше, ніж за 72 години до запланованої дати в'їзду. Під час подання заяви потрібно буде пройти ідентифікацію. Термін дії електронного дозволу – 180 календарних днів, а перевірятимуть його наявність співробітники Прикордонної служби за цифровою системою "Беркут".