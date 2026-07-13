Не только у мужчин: в ЕС будут требовать от украинцев справку для получения временной защиты

Условия временной защиты для украинцев в Европе могут измениться уже очень скоро. Еврокомиссия рассматривает возможность введения требования о подтверждении права на освобождение от военной службы.

Европейская комиссия уже готовит изменения для украинцев, которые станут самыми масштабными с 2022 года, когда только что была введена директива о временной защите в Европе, сообщают источники Rzeczpospolita.

Как изменятся правила для украинских беженцев?

Если новые правила Еврокомиссии будут приняты, для въезда в страны Европы и получения статуса временной защиты всем украинцам – не только мужчинам, но и женщинам – понадобится специальная справка от властей о том, что они не подлежат мобилизации.

О введении подобных ограничений просит именно Украина – этот запрос был подан еще в начале июня. Аналитик "Центра восточных исследований" Кшиштоф Нечипор заявил, что это часть стратегии Киева, направленной на достижение показателей принуждения без прямого репутационного удара внутри страны.

Принять новую директиву Еврокомиссии могут уже в июле, но даже в таком случае она вступит в силу не раньше марта 2027 года – когда истечет текущий срок действия временной защиты.

Впрочем, эти нововведения коснутся исключительно украинцев, которые станут новыми просителями убежища, и никак не повлияют на людей, уже проживающих в Европе и получивших там временную защиту.

Польша уже публично поддержала эту меру, хотя для страны изменения в директиве мало что изменят, ведь там уже отказались от специального закона для украинцев. Но это не единственная страна, где благосклонно относятся к ограничению временной защиты для украинских мужчин призывного возраста: в Эстонии уже заявили, что не будут предоставлять им убежище.

Между тем в Венгрии потенциальное изменение условий защиты осудили: премьер-министр Петер Мадьяр заявил, что его страна откроет двери для всех украинских мужчин даже несмотря на новую инициативу ЕС.