Украинцы, проживающие в одной из популярных стран ЕС, могут изменить свой статус: заявления уже принимаются

В Ирландии уже 30 сентября начался прием заявок на участие в программе Temporary Protection Transition Scheme, которая позволяет украинцам, имеющим статус временной защиты, перейти на другой тип вида на жительство.

Об этом возможном изменении для украинцев сообщили в Иммиграционной службе Ирландии. Подать заявку уже можно онлайн через специальный портал службы.

Как украинцы в Ирландии могут перейти на новый статус?

Для того чтобы принять участие в программе, в первую очередь иностранцы должны соответствовать ряду требований. Например, сначала заявитель должен прожить в Ирландии не менее 12 месяцев со статусом временной защиты. Также необходимо иметь как минимум 6 месяцев работы или самозанятости в Ирландии.

Следующее условие – годовой доход человека должен составлять не менее 29 432 евро. Кроме того, на момент подачи заявки человек не должен проживать в государственном жилье.

В случае одобрения заявления украинцы, имеющие статус временной защиты в стране, получат разрешение Stamp 4. Его срок – до двух лет, с возможностью продления еще на два года при условии соответствия требованиям.

Это разрешение дает право как жить, так и работать в Ирландии без необходимости получения каких-либо других разрешений. Кроме того, период проживания по Stamp 4 также засчитывается в срок проживания, необходимый для будущей натурализации.

Однако после перехода на новое разрешение украинцы уже не смогут пользоваться правами и льготами, предоставляемыми статусом временной защиты.

Ранее правительство Ирландии сообщало о создании отдельной схемы для украинцев, решивших остаться в стране даже после истечения срока временной защиты. Власти отмечают, что именно это новое разрешение станет одним из вариантов для людей, которые уже начали интеграцию в ирландское общество и устроились на работу.