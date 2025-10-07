В Польше для граждан Украины продлили срок легального пребывания до 4 марта 2026 года. А вскоре вступят в силу изменения в специальный закон, регулирующий процесс подачи заявления на получение карты побыту CUKR.

Когда можно подавать документы на карту CUKR, до какой даты длится легальное пребывание и какие новые требования будут действовать, рассказывает 24 Канал со ссылкой на inpoland.net.pl.

Читайте также Временные или полноправные жители: украинцы рассказали, как чувствуют себя в Польше

Какие нововведения вводит Польша для украинцев?

Збигнев Богуцкий, глава Канцелярии Президента Республики Польша, объявил, что Кароль Навроцкий больше не будет подписывать законопроекты, которые вводят новые особые условия для граждан Украины. Так, действующее законодательство останется в силе, и никаких дальнейших послаблений не предвидится.

Согласно предыдущему законодательству, граждане Украины, которые пользуются временной защитой, имели право на трехлетнюю карту побыту (CUKR) при условии сохранения статуса украинца по состоянию на 4 марта 2024 года в течение не менее 365 дней.

Однако недавние изменения изменили этот график и теперь требуют, чтобы заявители имели непрерывный статус беженца по состоянию на 4 июня 2025, чтобы претендовать на получение вида на жительство.

Внимание: положения о выдаче карт CUKR начнут действовать с даты, указанной в объявлении, которое будет опубликовано Министром внутренних дел и администрации в Официальном вестнике Республики Польша "Monitor Polski".

Когда можно подать документы на карту CUKR?

Граждане Украины будут иметь возможность подать заявление на получение карты побыту в Польше до 4 марта 2026 года. Лица, которые подадут заявления, будут считаться такими, легально проживающими в стране до момента выдачи карты или принятия решения об отказе в ее выдаче.

Кроме того, украинцы, прибывшие в Польшу после полномасштабного вторжения России, получат карты пребывания с пометкой "Ранее имели временную защиту" (Poprzednio posiadacz ochrony czasowej). Эта отметка будет служить официальным подтверждением того, что владелец карты находился под государственной защитой в Польше и воспользовался процедурой легализации, предусмотренной специальным законодательством.

Что изменилось для украинцев в Польше?