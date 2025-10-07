У Польщі для громадян України продовжили термін легального перебування до 4 березня 2026 року. А незабаром набудуть чинності зміни до спеціального закону, що регулює процес подання заяви на отримання карти побиту CUKR.

Коли можна подавати документи на карту CUKR, до якої дати триває легальне перебування та які нові вимоги діятимуть, розповідає 24 Канал з посиланням на inpoland.net.pl.

Читайте також Тимчасові чи повноправні мешканці: українці розповіли, як відчувають себе у Польщі

Які нововведення запроваджує Польща для українців?

Збігнєв Богуцький, голова Канцелярії Президента Республіки Польща, оголосив, що Кароль Навроцький більше не підписуватиме законопроєкти, які запроваджують нові особливі умови для громадян України. Так, чинне законодавство залишиться в силі, і жодних подальших послаблень не передбачається.

Згідно з попереднім законодавством, громадяни України, які користуються тимчасовим захистом, мали право на трирічну карту побиту (CUKR) за умови збереження статусу українця станом на 4 березня 2024 року протягом щонайменше 365 днів.

Однак нещодавні зміни змінили цей графік і тепер вимагають, щоб заявники мали безперервний статус біженця станом на 4 червня 2025 року, щоб претендувати на отримання посвідки на тимчасове проживання.

Увага: положення щодо видачі карт CUKR почнуть діяти з дати, зазначеної в оголошенні, яке буде опубліковано Міністром внутрішніх справ і адміністрації в Офіційному віснику Республіки Польща "Monitor Polski".

Доки можна подати документи на карту CUKR?

Громадяни України матимуть можливість подати заяву на отримання карти побиту в Польщі до 4 березня 2026 року. Особи, які подадуть заяви, вважатимуться такими, що легально проживають в країні до моменту видачі карти або прийняття рішення про відмову в її видачі.

Крім того, українці, які прибули до Польщі після повномасштабного вторгнення Росії, отримають карти перебування з позначкою "Раніше мали тимчасовий захист" (Poprzednio posiadacz ochrony czasowej). Ця позначка слугуватиме офіційним підтвердженням того, що власник карти перебував під державним захистом у Польщі та скористався процедурою легалізації, передбаченою спеціальним законодавством.

Що змінилося для українців у Польщі?