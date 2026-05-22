В Польше готовят изменения трудового законодательства: кто будет получать штрафы

Правительство Польши готовит очень значительные изменения в трудовом законодательстве. И в основном они коснутся именно работодателей – они теперь будут получать существенные штрафы за целый ряд нарушений.

Изменения в законе должны прежде всего защитить работников, которым задерживают заработную плату. Только за это нарушение с работодателей автоматически будут взимать пеню, достигающую 90 000 злотых, пишет InPoland.

Интересно В этих городах Польши случается больше всего ДТП: неожиданный рейтинг

Как изменится трудовое законодательство в Польше?

Новые правила, впрочем, не ограничатся штрафами за задержки зарплат. Также будут наказывать и за "черные" зарплаты в конвертах. Кроме того, правительство планирует ввести серьезные штрафы и за нарушение правил охраны труда и техники безопасности.

Изменения в Кодекс Труда должны обеспечить реальные наказания для недобросовестных предпринимателей – и Сейм рассмотрит этот законопроект уже в мае. В случае, если изменения примут, они будут очень существенными и охватят немало распространенных в Польше практик. Штрафы за них вырастут вдвое:

выплата зарплаты в конверте – 90 000 злотых штрафа;

невыплата заработной платы – 60 000 злотых штрафа;

нарушение обязательств работодателя – 60 000 злотых штрафа.

Также новым правонарушением становится отсутствие выплат зарплаты в течение по крайней мере трех месяцев – за это недобросовестный работодатель может поплатиться не только деньгами, но и лишением свободы.

Каких еще изменений ожидать в июне?

Уже до 7 июня 2026 года Польша должна полностью внедрить положения Директивы о прозрачности оплаты труда. Поэтому, все сотрудники компаний будут знать, сколько именно зарабатывают их коллеги. А вот сокрытие этой информации станет незаконным, пишет Business Insider.

Но это еще далеко не все изменения. Директива требует:

сообщать о разнице в оплате труда в отчетах (для компаний, где работают более 100 работников);

раскрывать критерии определения зарплат;

четко объяснять правила повышения зарплат и повышений.

Что изменится в июне для украинцев?

С июня по-новому будут работать не только компании, но и правила выплат для украинцев. В частности, уже с 3 июня часть беженцев могут потерять выплату 800+, если не будут отвечать нескольким важным условиям. Для того, чтобы сохранить финансовую поддержку, нужно: