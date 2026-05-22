В Польше готовят изменения трудового законодательства: кто будет получать штрафы
Правительство Польши готовит очень значительные изменения в трудовом законодательстве. И в основном они коснутся именно работодателей – они теперь будут получать существенные штрафы за целый ряд нарушений.
Изменения в законе должны прежде всего защитить работников, которым задерживают заработную плату. Только за это нарушение с работодателей автоматически будут взимать пеню, достигающую 90 000 злотых, пишет InPoland.
Как изменится трудовое законодательство в Польше?
Новые правила, впрочем, не ограничатся штрафами за задержки зарплат. Также будут наказывать и за "черные" зарплаты в конвертах. Кроме того, правительство планирует ввести серьезные штрафы и за нарушение правил охраны труда и техники безопасности.
Изменения в Кодекс Труда должны обеспечить реальные наказания для недобросовестных предпринимателей – и Сейм рассмотрит этот законопроект уже в мае. В случае, если изменения примут, они будут очень существенными и охватят немало распространенных в Польше практик. Штрафы за них вырастут вдвое:
- выплата зарплаты в конверте – 90 000 злотых штрафа;
- невыплата заработной платы – 60 000 злотых штрафа;
- нарушение обязательств работодателя – 60 000 злотых штрафа.
Также новым правонарушением становится отсутствие выплат зарплаты в течение по крайней мере трех месяцев – за это недобросовестный работодатель может поплатиться не только деньгами, но и лишением свободы.
Каких еще изменений ожидать в июне?
Уже до 7 июня 2026 года Польша должна полностью внедрить положения Директивы о прозрачности оплаты труда. Поэтому, все сотрудники компаний будут знать, сколько именно зарабатывают их коллеги. А вот сокрытие этой информации станет незаконным, пишет Business Insider.
Но это еще далеко не все изменения. Директива требует:
- сообщать о разнице в оплате труда в отчетах (для компаний, где работают более 100 работников);
- раскрывать критерии определения зарплат;
- четко объяснять правила повышения зарплат и повышений.
Что изменится в июне для украинцев?
С июня по-новому будут работать не только компании, но и правила выплат для украинцев. В частности, уже с 3 июня часть беженцев могут потерять выплату 800+, если не будут отвечать нескольким важным условиям. Для того, чтобы сохранить финансовую поддержку, нужно:
легально работать в Польше;
платить налоги в стране;
отдать ребенка в польское учебное заведение.