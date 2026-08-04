Один из самых опасных вулканов мира начал извергаться: людей уже эвакуируют

В Гватемале проснулся один из самых активных и опасных вулканов в мире – Фуэго. Он уже начал извергаться потоками лавы, а в небо поднялись столбы дыма.

В связи с усилением вулканической активности власти Гватемалы уже объявили "оранжевый" уровень опасности по всей стране, пишет Mirror.

Что известно об извержении вулкана Фуэго в Гватемале?

Из населенных пунктов, расположенных у подножия опасного вулкана, уже начали эвакуировать местных жителей.

Вулкан Фуэго расположен в горной системе Сьерра-Мадре, примерно в 16 километрах к западу от одного из самых популярных туристических центров Гватемалы – Антигуа. Извержение вулкана для местных жителей не стало неожиданностью, ведь он известен именно своей практически непрерывной активностью.

Каждые 15–20 минут там происходят небольшие выбросы пепла, дыма и слабые взрывы. Но вот большие извержения все же случаются реже – что зафиксировали сейчас, стало третьим за последние 4 года и девятым с 2015 года.

Извержение вулкана Фуэго в Гватемале: смотрите видео

NEW: Guatemala issues 'danger' alert after Fuego volcano erupts pic.twitter.com/AFTSbk9gYq – Insider Paper (@TheInsiderPaper) August 4, 2026

Накануне сильное извержение фиксировали также в 2023 году: тогда из зоны недалеко от вулкана пришлось эвакуировать около 1700 человек. Но самой трагичной стала катастрофа в 2018 году: тогда потоки лавы и пирокластические потоки достигли населенных пунктов у подножия горы, в результате чего погибли 190 человек. Еще 57 человек получили ранения, а 257 человека правительство официально признало пропавшими без вести. Впрочем, местные жители оценивают реальное число погибших как значительно более высокое – целых 2900 человек.