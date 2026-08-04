Через посилення вулканічної активності влада Гватемали вже оголосила помаранчевий рівень небезпеки по всій країні, пише Mirror.

Що відомо про виверження вулканна Фуего у Гватемалі?

З населених пунктів, що розташовані біля підніжжя небезпечного вулкана, вже почали евакуювати місцевих мешканців.

Розташований Фуерго у гірській системі Сьєрра-Мадре, приблизно за 16 кілометрів на захід від одного з найпопулярніших туристичних центрів Гватемали – Антигуа. Виверження вулкана для місцевих не стало несподіванкою, адже він відомий саме своєю практично безперервною активністю.

Кожні 15 – 20 хвилин там відбуваються невеликі викиди попелу, диму та слабкі вибухи. Але ось великі виверження все ж трапляються рідше – те, що зафіксували нині, стало третім за останні 4 роки та дев'ятим з 2015.

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Виверження вулкана Фуего у Гватемалі: дивіться відео

Напередодні сильне виверження фіксували також 2023 року: тоді з зони неподалік від вулкана довелося евакуювати приблизно 1700 людей. Але найтрагічнішою стала катастрофа у 2018 році: тоді потоки лави та пірокластичні маси досягнули населених пунктів біля підніжжя гори, і через це загинули 190 людей. Ще 57 людей отримали поранення, а 257 осіб уряд визнав офіційно зниклими безвісти. Втім, місцеві мешканці оцінюють реальну кількість загиблих як значно вищу – аж 2900 людей.