5 самых известных рождественских елок в мире: они поразят любого
- Среди известных рождественских елок есть самая большая в мире плоская елка на горе Инджино в Италии, 80-метровая елка на воде в Рио-де-Жанейро и елка из рыбацких корзин в Шотландии.
- В Ватикане елку впервые установили в 1982 году, а в Дортмунде елка высотой 45 метров состоит из 1200 настоящих елей и украшена 138 000 светодиодными огнями.
Рождество невозможно представить без пышно украшенной елки –и многие города относятся к этому символу праздника очень серьезно.
Многие планируют поездки зимой – ведь это гарантирует более низкие цены и меньшее количество туристов. Но в зимних отпусках есть еще одно невероятное преимущество – можно насладиться невероятными новогодними елками, сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.
Рождественская елка Губбио в Италии
На склонах горы Инджино можно увидеть невероятную елку, которая, вероятно, является крупнейшей в мире. Это плоская конструкция в несколько сотен метров шириной у основания, возвышающаяся над городом. Устанавливают ее еще с 1981 года, и она спроектирована так, чтобы звезда оказалась рядом с базиликой покровителя города Святого Убальдо, что расположен на вершине.
Елка на плаву в Рио-де-Жанейро
Ни в одном другом городе вы не увидите такой елки – 80-метровое рождественское дерево расположено в бухте Ботафого прямо на воде. Прямо за елкой скрывается знаменитая гора Сахарная голова.
Для того, чтобы осветить елку, используется более 2,3 миллиона светодиодных ламп. Елка установлена аж в 100 метрах от береговой линии пляжа.
Елка из рыбацких корзин в Шотландии
В маленькой рыбацкой деревне Аллапула местные жители ожидают Рождества, выстраивая невероятную рождественскую елку из рыбацких корзин, пишет Curly Tales.
Традиции уже 10 лет, и для ее построения используются только сетка и корзины.
Рождественская елка в Ватикане
Впервые установили елку на площади Святого Петра в 1982 году, и с того момента традиция стала ежегодной. Каждый год елку дарит разная европейская страна или регион, и сейчас она является одним из важнейших символов рождественских празднований в стране.
Елка в Дортмунде
Эта елка поразит масштабом даже опытных путешественников. Ее высота – 45 метров, но состоит она из примерно 1200 настоящих елей. На верхушке елки стоит гигантский ангел, а для того, чтобы осветить дерево, использовали более 138 000 светодиодных огней.
