5 самых известных рождественских елок в мире: они поразят любого

Рождество невозможно представить без пышно украшенной елки –и многие города относятся к этому символу праздника очень серьезно.

Многие планируют поездки зимой – ведь это гарантирует более низкие цены и меньшее количество туристов. Но в зимних отпусках есть еще одно невероятное преимущество – можно насладиться невероятными новогодними елками, сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

Интересно "Надо сидеть дома и никуда не выходить": украинка раскрыла, какие штрафы заплатила в Германии

Рождественская елка Губбио в Италии

На склонах горы Инджино можно увидеть невероятную елку, которая, вероятно, является крупнейшей в мире. Это плоская конструкция в несколько сотен метров шириной у основания, возвышающаяся над городом. Устанавливают ее еще с 1981 года, и она спроектирована так, чтобы звезда оказалась рядом с базиликой покровителя города Святого Убальдо, что расположен на вершине.

Елка на плаву в Рио-де-Жанейро

Ни в одном другом городе вы не увидите такой елки – 80-метровое рождественское дерево расположено в бухте Ботафого прямо на воде. Прямо за елкой скрывается знаменитая гора Сахарная голова.

Для того, чтобы осветить елку, используется более 2,3 миллиона светодиодных ламп. Елка установлена аж в 100 метрах от береговой линии пляжа.

Елка из рыбацких корзин в Шотландии

В маленькой рыбацкой деревне Аллапула местные жители ожидают Рождества, выстраивая невероятную рождественскую елку из рыбацких корзин, пишет Curly Tales.

Традиции уже 10 лет, и для ее построения используются только сетка и корзины.

Рождественская елка в Ватикане

Впервые установили елку на площади Святого Петра в 1982 году, и с того момента традиция стала ежегодной. Каждый год елку дарит разная европейская страна или регион, и сейчас она является одним из важнейших символов рождественских празднований в стране.

Елка в Дортмунде

Эта елка поразит масштабом даже опытных путешественников. Ее высота – 45 метров, но состоит она из примерно 1200 настоящих елей. На верхушке елки стоит гигантский ангел, а для того, чтобы осветить дерево, использовали более 138 000 светодиодных огней.

Что еще стоит знать туристам?