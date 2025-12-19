5 найвідоміших різдвяних ялинок у світі: вони вразять будь-кого

Різдво неможливо уявити без пишно прикрашеної ялинки – і чимало міст ставляться до цього символу свята дуже серйозно.

Чимало людей планують поїздки взимку – адже це гарантує нижчі ціни та меншу кількість туристів. Але в зимових відпустках є ще одна неймовірна перевага – можна насолодитися неймовірними новорічними ялинками, повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

Цікаво "Треба сидіти вдома і нікуди не виходити": українка розкрила, які штрафи заплатила в Німеччині

Різдвяна ялинка Губбіо в Італії

На схилах гори Інджино можна побачити неймовірну ялинку, яка, ймовірно, є найбільшою у світі. Це пласка конструкція у кілька сотень метрів шириною біля основи, що височіє над містом. Встановлюють її ще з 1981 року, і вона спроєктована так, аби зірка опинилася поряд з базилікою покровителя міста Святого Убальдо, що розташований на вершині.

Ялинка на плаву у Ріо-де-Жанейро

В жодному іншому місті ви не побачите такої ялинки – 80-метрове різдвяне дерево розташоване в бухті Ботафого прямо на воді. Прямо за ялинкою ховається знаменита гора Цукрова голова.

Для того, аби освітити ялинку, використовується понад 2,3 мільйона світлодіодних ламп. Ялинка встановлена аж за 100 метрів від берегової лінії пляжу.

Ялинка з рибальських кошиків у Шотландії

У маленькому рибальському селі Аллапула місцеві мешканці очікують Різдва, вибудовуючи неймовірну різдвяну ялинку з рибальських кошиків, пише Curly Tales.

Традиції вже 10 років, і для її побудови використовуються лише сітка та кошики.

Різдвяна ялинка у Ватикані

Вперше встановили ялинку на площі Святого Петра у 1982 році, і з того моменту традиція стала щорічною. Кожного року ялинку дарує різна європейська країна чи регіон, і наразі вона є одним з найважливіших символів різдвяних святкувань у країні.

Ялинка у Дортмунді

Ця ялинка вразить масштабом навіть досвідчених мандрівників. Її висота – 45 метрів, але складається вона з приблизно 1200 справжніх ялин. На верхівці ялинки стоїть гігантський янгол, а для того, аби освітити дерево, використали понад 138 000 світлодіодних вогнів.

Що ще варто знати туристам?