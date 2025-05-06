Вы могли этого не знать: где в Европе есть ядерное оружие

В Европе ядерное оружие есть у двух стран. Однако в пределах НАТО оно размещено еще в 5 государствах.

Личный ядерный арсенал в Европе имеют только Франция и Великобритания. Об этом пишет 24 Канал.

Смотрите также Это все реальность: три самых страшных места на планете, от которых волосы встают дыбом

Франция

Франция является одной из пяти официальных ядерных держав согласно Договору о нераспространении ядерного оружия.

Страна оснащена стратегическими ядерными ракетами, в частности морского базирования, а также авиационными бомбами.

Текущее количество ядерных боеголовок: 290.

Великобритания

Великобритания также имеет собственный ядерный арсенал согласно ДНЯО. Основную часть ядерного вооружения составляют подводные ракетоносцы с ракетами Trident II, которые размещены на базе Клайд в Шотландии.

Текущее количество ядерных боеголовок: 225.

Где в Европе еще есть ядерное оружие

На территориях некоторых европейских стран размещено тактическое ядерное оружие США.

В рамках программы ядерного обмена НАТО оно расположено в:

Германии;

Италии;

Бельгии;

Нидерландах;

и в Турции.

Формально они не обладают ядерным оружием, но имеют к нему доступ на случай угрозы.

В то же время интересно, что некоторые европейские страны не только не задумываются о ядерном арсенале, а скорее наоборот – их полиция ходит без оружия.