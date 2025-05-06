Личный ядерный арсенал в Европе имеют только Франция и Великобритания. Об этом пишет 24 Канал.
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Франция
Франция является одной из пяти официальных ядерных держав согласно Договору о нераспространении ядерного оружия.
Страна оснащена стратегическими ядерными ракетами, в частности морского базирования, а также авиационными бомбами.
Текущее количество ядерных боеголовок: 290.
Великобритания
Великобритания также имеет собственный ядерный арсенал согласно ДНЯО. Основную часть ядерного вооружения составляют подводные ракетоносцы с ракетами Trident II, которые размещены на базе Клайд в Шотландии.
Текущее количество ядерных боеголовок: 225.
Где в Европе еще есть ядерное оружие
На территориях некоторых европейских стран размещено тактическое ядерное оружие США.
В рамках программы ядерного обмена НАТО оно расположено в:
- Германии;
- Италии;
- Бельгии;
- Нидерландах;
- и в Турции.
Формально они не обладают ядерным оружием, но имеют к нему доступ на случай угрозы.
В то же время интересно, что некоторые европейские страны не только не задумываются о ядерном арсенале, а скорее наоборот – их полиция ходит без оружия.