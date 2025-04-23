В Венгрии вспыхнула опасная инфекция: под угрозой соседние страны

В Венгрии, недалеко от границы со Словакией и Австрией, вспыхнула опасная болезнь. Она передается среди рогатого скота и свиней, снижая надои молока.

С начала марта в Венгрии официально зафиксировали пятый случай ящура. Это большой риск для молочной промышленности Центральной Европы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Bullvine.

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Что известно о ситуации

Первый случай ящура в Венгрии зафиксировали 7 марта 2025 года, на молочной ферме в Кишбайчи возле словацкой границы. На этой ферме содержали около 1 400 голов крупного рогатого скота.

Новая вспышка произошла 17 – 18 апреля. И уже значительно в другом месте, на молокотоварной ферме в селе Рабопарадана, аж в 30 километрах к югу от предыдущего очага вдоль границы со Словакией и Австрией.

Этот географический скачок кардинально меняет ситуацию. Распространение вируса на 30 километров за пределы контролируемых зон указывает на значительно более сложные пути передачи, чем мы предполагали сначала,

– сказал специалист по биозащите молочной отрасли Марта Ковач.

Новая вспышка в Рабопардане поразила от 600 до 874 голов крупного рогатого скота, что свидетельствует о высокой контагиозности вируса и его способности преодолевать принятые меры контроля. В районе ввели карантин, а весь скот на пораженной ферме – уничтожат.

Однако даже фермы, расположены за пределами официальных зон ограничений, могут оказаться под угрозой из-за косвенных путей передачи инфекции.

Справка. Вирус может передаваться между животными через прямой контакт (дыхание, слюна, фекалии, моча, молоко или сперма), а также ветром при низкой температуре и высокой влажности.



Кроме этого, ящур способен сохраняться в продуктах животного происхождения, в кормах и на обычных вещах. Например: в молоке, в воде, в необработанном мясе, на сене, в биопрепаратах, на загрязненной одежде или оборудовании фермы и тому подобное.

Следует отметить, что ящур является одной из самых опасных экономических угроз для молочной отрасли. Заболевание приводит к резкому снижению надоев. А последствия могут быть долговременными, что приводит к значительным экономическим убыткам.

Некоторые страны уже начали принимать меры. Например, на прошлой неделе из-за зафиксированных случаев ящура в Европе Великобритания запретила ввозить продукты животного происхождения из ЕС.