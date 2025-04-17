Люди, которые направляются в Европу на праздники, разъярены внезапным сообщением правительства. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Express.
Смотрите также Какие продукты нельзя ввозить в Польшу
Какие продукты запретили ввозить в Британию из ЕС
Люди часто везут в Британию из ЕС сыры и мясные продукты. Однако теперь этого делать нельзя. Более того, обычные бутерброды в дорогу также оказались под запретом.
Правительство запретило ввоз мясных и молочных продуктов на территорию страны.
В общем под запретом такие продукты:
- Говядина;
- Свинина;
- Баранина;
- Оленина;
- Козлятина;
- Сыр;
- Сливочное масло;
- Йогурт.
Правительство утверждает, что новые меры призваны "защитить фермеров от распространения ящура" – вирусной болезни, которая распространяется среди скота и свиней.
Однако пока в Великобритании не зафиксировано ни одного случая. Поэтому в социальных сетях это решение восприняли пренебрежительно:
- "Больше нельзя везти сыр из Франции?"
- "Мы не можем возить сыр из Франции???"
- "Сейчас я не имею планов путешествовать в ЕС, но это меня все равно расстраивает".
- "Попробуйте (или скорее не пробуйте) всю эту свободу".
Между тем правительство предупреждает – если задекларировать запрещенные продукты на таможне, то пограничники их конфискуют и утилизируют.
А вот недекларирование или сокрытие может привести к судебному преследованию.
Украинцам это знакомо, поскольку в ЕС действуют такие же правила – нам нельзя перевозить мясо и молочку в Польшу и другие страны Евросоюза.