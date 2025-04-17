Люди, которые направляются в Европу на праздники, разъярены внезапным сообщением правительства. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

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Какие продукты запретили ввозить в Британию из ЕС

Люди часто везут в Британию из ЕС сыры и мясные продукты. Однако теперь этого делать нельзя. Более того, обычные бутерброды в дорогу также оказались под запретом.

Правительство запретило ввоз мясных и молочных продуктов на территорию страны.

В общем под запретом такие продукты:

Говядина;

Свинина;

Баранина;

Оленина;

Козлятина;

Сыр;

Сливочное масло;

Йогурт.

Правительство утверждает, что новые меры призваны "защитить фермеров от распространения ящура" – вирусной болезни, которая распространяется среди скота и свиней.

Однако пока в Великобритании не зафиксировано ни одного случая. Поэтому в социальных сетях это решение восприняли пренебрежительно:

"Больше нельзя везти сыр из Франции?"

"Мы не можем возить сыр из Франции???"

"Сейчас я не имею планов путешествовать в ЕС, но это меня все равно расстраивает".

"Попробуйте (или скорее не пробуйте) всю эту свободу".

Между тем правительство предупреждает – если задекларировать запрещенные продукты на таможне, то пограничники их конфискуют и утилизируют.

А вот недекларирование или сокрытие может привести к судебному преследованию.

Украинцам это знакомо, поскольку в ЕС действуют такие же правила – нам нельзя перевозить мясо и молочку в Польшу и другие страны Евросоюза.