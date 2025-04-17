Люди, які прямують до Європи на свята, розлючені раптовим повідомленням уряду. Про це пише 24 Канал із посиланням на Express.
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Які продукти заборонили ввозити в Британію з ЄС
Люди часто везуть у Британію з ЄС сири та м'ясні продукти. Проте тепер цього робити не можна. Ба більше, звичайнісінькі канапки в дорогу також опинилися під забороною.
Уряд заборонив ввезення м'ясних та молочних продуктів на територію країни.
Загалом під забороною такі продукти:
- Яловичина;
- Свинина;
- Баранина;
- Оленина;
- Козятина;
- Сир;
- Вершкове масло;
- Йогурт.
Уряд стверджує, що нові заходи покликані "захистити фермерів від поширення ящуру" – вірусної хвороби, яка поширюється серед худоби та свиней.
Проте наразі у Великій Британії не зафіксовано жодного випадку. Тож у соціальних мережах це рішення сприйняли зневажливо:
- "Більше не можна везти сир із Франції?"
- "Ми не можемо возити сир з Франції???"
- "Наразі я не маю планів подорожувати до ЄС, але це мене все одно засмучує".
- "Скуштуйте (або радше не куштуйте) всю цю свободу".
Тим часом уряд попереджає – якщо задекларувати заборонені продукти на митниці, то прикордонники їх конфіскують та утилізують.
А ось недекларування або приховування може призвести до судового переслідування.
Українцям це знайомо, оскільки в ЄС діють такі ж правила – нам не можна перевозити м'ясо та молочку в Польщу та інші країни Євросоюзу.