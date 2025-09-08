800 должны ехать уже, еще тысячи – на очереди: Латвия массово депортирует россиян
- 841 россиянин должен покинуть Латвию до середины октября из-за неудачи на экзамене по латышскому языку.
- После изменений в закон 3871 россиянин получил два года на изучение языка, а новые правила въезда требуют заполнения онлайн-анкеты за 48 часов до прибытия.
Еще три года назад Сейм Латвии принял изменения в закон об иммиграции: русские, проживавшие в Латвии, должны были подтвердить знание государственного языка.
841 гражданин России должен покинуть Латвию до середины октября – а все из-за того, что они не смогли сдать экзамен на знание латышского языка, сообщает 24 Канал со ссылкой на LTV.
Почему россияне должны покинуть Латвию?
Три года назад, после принятия изменений в Закон об иммиграции, только 46% россиян сдали тест на знание латышского языка на уровне А2. Остальным предоставили два года на то, чтобы сдать его – и этот срок истекает в ближайшие несколько месяцев.
Но 841 гражданин России проигнорировал обязательство сдать языковой тест – и Управление по делам гражданства и миграции Латвии уже направило им письма с сообщением: они имеют время до 13 октября, чтобы покинуть Латвию.
После изменений в закон 3871 россиянин получил два года для того, чтобы выучить язык и пройти проверку знаний. И по словам главы управления Майры Розе, течение всего этого времени за россиянами сохранялись все социальные гарантии.
Сейчас количество заявок на повторную сдачу экзамена по языку растет – ведь срок, в который это еще можно сделать, уже подходит к концу. Один россиянин даже пытался доказать свое владение языком аж 8 раз.
Для большинства россиян, что должны повторно сдавать языковой тест, продлен срок и изучение латышского завершится в первой половине следующего года. В январе он стечет для 410 человек, в феврале – для 462. В марте – 821, в апреле и мае – 1158 и 548 соответственно. Если до конца сентября они не пересдадут экзамен, их также депортируют.
Вместе с языковым тестом, все россияне должны пройти проверку безопасности – только за последние два года службы обнаружили 327 граждан России, которым отказали в виде на жительство из-за потенциальной угрозы национальной безопасности Латвии. Еще семь россиян внесли в так называемый черный список по рекомендации Службы безопасности.
Другие новости Латвии
- Латвия с 1 сентября ввела новые правила въезда – отныне иностранцы по крайней мере за 48 часов до въезда в страну должны заполнить онлайн-анкету.
- Кроме того, месяц назад Латвия обновила правила об алкоголе – в определенные дни и часы в магазинах его отныне не будут продавать.