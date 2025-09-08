Еще три года назад Сейм Латвии принял изменения в закон об иммиграции: русские, проживавшие в Латвии, должны были подтвердить знание государственного языка.

841 гражданин России должен покинуть Латвию до середины октября – а все из-за того, что они не смогли сдать экзамен на знание латышского языка, сообщает 24 Канал со ссылкой на LTV.

Интересно Польша массово депортирует иностранцев: украинцы тоже в списке

Почему россияне должны покинуть Латвию?

Три года назад, после принятия изменений в Закон об иммиграции, только 46% россиян сдали тест на знание латышского языка на уровне А2. Остальным предоставили два года на то, чтобы сдать его – и этот срок истекает в ближайшие несколько месяцев.

Но 841 гражданин России проигнорировал обязательство сдать языковой тест – и Управление по делам гражданства и миграции Латвии уже направило им письма с сообщением: они имеют время до 13 октября, чтобы покинуть Латвию.

После изменений в закон 3871 россиянин получил два года для того, чтобы выучить язык и пройти проверку знаний. И по словам главы управления Майры Розе, течение всего этого времени за россиянами сохранялись все социальные гарантии.

Сейчас количество заявок на повторную сдачу экзамена по языку растет – ведь срок, в который это еще можно сделать, уже подходит к концу. Один россиянин даже пытался доказать свое владение языком аж 8 раз.

Для большинства россиян, что должны повторно сдавать языковой тест, продлен срок и изучение латышского завершится в первой половине следующего года. В январе он стечет для 410 человек, в феврале – для 462. В марте – 821, в апреле и мае – 1158 и 548 соответственно. Если до конца сентября они не пересдадут экзамен, их также депортируют.

Вместе с языковым тестом, все россияне должны пройти проверку безопасности – только за последние два года службы обнаружили 327 граждан России, которым отказали в виде на жительство из-за потенциальной угрозы национальной безопасности Латвии. Еще семь россиян внесли в так называемый черный список по рекомендации Службы безопасности.

Другие новости Латвии