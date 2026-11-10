Иначе придет счет на тысячи евро: украинка рассказала, как сэкономить на отоплении в Германии

Украинка Людмила Русина живет в Германии уже четыре года – и за это время она успела понять, как можно сэкономить значительную сумму на отоплении. Главное – соблюдать всего несколько простых правил.

Украинка рассказала, что в Германии за отопление платят не ежемесячно. Вместо этого жильцы квартиры раз в год получают перерасчет, сообщила она в своем блоге в TikTok.

Как сэкономить на отоплении в Германии?

Украинка Людмила поделилась перерасчетом за октябрь, ноябрь и декабрь – довольно холодные месяцы, когда уже приходится пользоваться отоплением. И за это время женщина случайно переплатила за отопление.

Поэтому блогерша решила поделиться несколькими советами, которые помогут сэкономить сотни, а иногда и тысячи евро.

Начнем с батарей. Проверьте, нет ли в них воздуха. Это легко сделать – нужно просто открыть отопление, и если где-то внизу они холодные, тогда обратитесь к своему арендодателю и попросите его выпустить воздух,

– поделилась украинка.

Сделать это можно и самостоятельно. Но основная потеря денег часто происходит из-за неправильно настроенного термостата. Ведь очень часто люди ошибочно считают, что цифры на термостате обозначают именно мощность батареи, а не температуру в квартире.

Украинка рассказала, как сэкономить на отоплении в Германии: смотрите видео

Например, если установить регулятор на цифру 3, то в квартире будет примерно 20 градусов. Но значения термостата могут отличаться в зависимости от батареи. Термостат может самостоятельно регулировать мощность отопления – а выставленная цифра будет означать, что в квартире будет поддерживаться постоянная температура.

Если вы уходите из квартиры, не выключайте отопление полностью. Оставляйте 16–17 градусов. Это сэкономит вам на отоплении,

– поделилась блогерша.

Также она советует убрать все от батарей – и даже шторы, ведь они тоже могут отнимать немного тепла. Не стоит также сушить на батарее белье или ставить его сушиться рядом – это приведет к увеличению счетов за отопление.

Украинка предупреждает, что немецкие квартиры нужно часто проветривать из-за угрозы появления плесени – и зачастую эта обязанность даже прописана в договоре аренды. В то же время использовать откидной режим проветривания не стоит.

Гораздо лучше будет несколько раз в сутки полностью открывать окна по всей квартире, чтобы образовался сквозняк. Оставлять окна открытыми достаточно всего на 3–5 минут.