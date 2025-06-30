Чешский суд выдаст мужчину Украине несмотря на войну: что он натворил

Конституционный суд Чехии экстрадирует украинца на родину. Он пытался обжаловать это решение, однако его аргументы оказались слабыми.

На этого мужчину в Украине ждет уголовное производство по подозрению в мошенничестве. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Blesk.cz.

Смотрите также При каких условиях украинцев могут депортировать из ЕС

Что натворил мужчина

Мужчину обвиняют в незаконном переоформлении недвижимости с помощью фальшивых документов. Мужчина сам усложнил ситуацию, сбежав от правосудия за границу. Он уже 8 лет находится в Чехии, что затормозило дело.

Мужчина пытался убедить Конституционный суд Чехии в том, что его не стоит экстрадировать. Он уверял, что интегрировался в общество и у него беременная жена, а на родине ему грозит не только суд, но и мобилизация, потому что он – бывший военный.

Потенциальная обязанность мобилизации не является препятствием для его выдачи. Так же как и личные и семейные обстоятельства заявителя,

– говорится в решении суда.

Кроме того, мужчина настаивал на том, что выдача его Украине якобы может поставить под угрозу его права. Он ссылался на:

право не быть подвергнутым пыткам или бесчеловечному обращению;

право на личную свободу;

право на защиту частной и семейной жизни;

право на судебную защиту.

Однако судья-докладчик Томаш Лангашек отметил – украинская сторона заверила его в том, что "органы власти принимают все возможные меры для обеспечения нормального функционирования пенитенциарных учреждений и безопасности как персонала, так и осужденных и задержанных лиц".

Заявитель не привел никаких исключительных обстоятельств, которые бы требовали особого подхода к его делу,

– заявил судья Лангашек.

Кроме того, украинская Генпрокуратура заверила чешскую сторону, что подозреваемый не будет подлежать мобилизации в течение периода досудебного расследования, судебного разбирательства и отбывания наказания.

Обратите внимание. Если проживаете в Чехии, следует знать, в каких случаях могут депортировать из страны.