Чешский суд выдаст мужчину Украине несмотря на войну: что он натворил
- Конституционный суд Чехии решил экстрадировать украинца, которого подозревают в мошенничестве с недвижимостью, несмотря на его попытки обжаловать решение из-за интеграции в общество и личных обстоятельств.
- Суд считает, что претензии украинца относительно угроз его правам безосновательны, и украинская сторона заверила, что подозреваемый не будет подлежать мобилизации во время рассмотрения дела.
Конституционный суд Чехии экстрадирует украинца на родину. Он пытался обжаловать это решение, однако его аргументы оказались слабыми.
На этого мужчину в Украине ждет уголовное производство по подозрению в мошенничестве. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Blesk.cz.
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Что натворил мужчина
Мужчину обвиняют в незаконном переоформлении недвижимости с помощью фальшивых документов. Мужчина сам усложнил ситуацию, сбежав от правосудия за границу. Он уже 8 лет находится в Чехии, что затормозило дело.
Мужчина пытался убедить Конституционный суд Чехии в том, что его не стоит экстрадировать. Он уверял, что интегрировался в общество и у него беременная жена, а на родине ему грозит не только суд, но и мобилизация, потому что он – бывший военный.
Потенциальная обязанность мобилизации не является препятствием для его выдачи. Так же как и личные и семейные обстоятельства заявителя,
– говорится в решении суда.
Кроме того, мужчина настаивал на том, что выдача его Украине якобы может поставить под угрозу его права. Он ссылался на:
- право не быть подвергнутым пыткам или бесчеловечному обращению;
- право на личную свободу;
- право на защиту частной и семейной жизни;
- право на судебную защиту.
Однако судья-докладчик Томаш Лангашек отметил – украинская сторона заверила его в том, что "органы власти принимают все возможные меры для обеспечения нормального функционирования пенитенциарных учреждений и безопасности как персонала, так и осужденных и задержанных лиц".
Заявитель не привел никаких исключительных обстоятельств, которые бы требовали особого подхода к его делу,
– заявил судья Лангашек.
Кроме того, украинская Генпрокуратура заверила чешскую сторону, что подозреваемый не будет подлежать мобилизации в течение периода досудебного расследования, судебного разбирательства и отбывания наказания.
Обратите внимание. Если проживаете в Чехии, следует знать, в каких случаях могут депортировать из страны.