На цього чоловіка в Україні чекає кримінальне провадження через підозру в шахрайстві. Про це пише 24 Канал із посиланням на Blesk.cz.
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Що накоїв чоловік
Чоловіка звинувачують у незаконному переоформленні нерухомості за допомогою фальшивих документів. Чоловік сам ускладнив ситуацію, втікши від правосуддя за кордон. Він вже 8 років перебуває у Чехії, що загальмвало справу.
Чоловік намагався переконати Конституційний суд Чехії у тому, що його не варто екстрадувати. Він запевняв, що інтегрувався в суспільство і у нього вагітна дружина, а на батьківщині йому загрожує не тільки суд, а й мобілізація, тому що він – колишній військовий.
Потенційний обов'язок мобілізації не є перешкодою для його видачі. Так само як і особисті та родинні обставини заявника,
– мовиться у рішенні суду.
Крім того, чоловік наполягав на тому, що видача його Україні нібито може поставити під загрозу його права. Він посилався на:
- право не бути підданим катуванням чи нелюдському поводженню;
- право на особисту свободу;
- право на захист приватного і сімейного життя;
- право на судовий захист.
Однак суддя-доповідач Томаш Лангашек наголосив – українська сторона запевнила його в тому, що "органи влади вживають усіх можливих заходів для забезпечення нормального функціонування пенітенціарних установ і безпеки як персоналу, так і засуджених та затриманих осіб".
Заявник не навів жодних виняткових обставин, які б вимагали особливого підходу до його справи,
– заявив суддя Лангашек.
Крім того, українська Генпрокуратура запевнила чеську сторону, що підозрюваний не підлягатиме мобілізації протягом періоду досудового розслідування, судового розгляду та відбування покарання.
Зверніть увагу. Якщо проживаєте у Чехії, слід знати, у яких випадках можуть депортувати з країни.