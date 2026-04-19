Одна из стран Европы планирует запустить механизм возвращения украинцев домой
- Ирландия планирует расторгнуть контракты для 16 тысяч украинцев в течение года, возвращая их домой.
- Власти обсуждают отмену временной защиты или ограничения помощи, готовя программу добровольного возвращения с выплатами до 2500 евро на человека.
Об этом сообщает The Sunday Times.
Как Ирландия будет возвращать украинцев домой?
Ирландия сейчас оказывает помощь 16 тысячам украинцев, которые прибыли туда прятаться от войны.
Им придется уехать, потому что мы разрываем контракты... я хочу, чтобы этот срок был завершен в течение следующих 12 месяцев,
– заявил министр по делам миграции Ирландии Джим О'Коллаган.
Власти обсуждают или отмену директивы о временной защите для украинцев, или ограничение помощи до жителей наиболее пострадавших регионов. Параллельно готовится программа добровольного возвращения в Украину. Тем, кто согласится выплатят до 2500 евро на человека или 10 000 евро на семью.
Министр считает такой подход "щедрым". Эти средства сопоставимы с теми, которые дают по прибытию, это позволит людям вернуться.
Справка: с 2022 года временную защиту в Ирландии получили более 125 тысяч украинцев. Директива ЕС о защите закончится в марте следующего года, однако ранее ее продолжали ежегодно, поэтому и этот срок пока не означает окончательный.
Ирландия уменьшила финансовую помощь украинцам
Ирландия постепенно сокращает программу финансовой поддержки для размещения украинских беженцев. Выплаты уменьшат с 600 до 400 евро в месяц до 2027 года.
Правительство страны также планирует отойти от размещения беженцев в гостиницах.