Одна из стран Европы планирует запустить механизм возвращения украинцев домой

В течение года Ирландия планирует разорвать контракты для 16 тысяч украинцев. Их вернут домой.

Об этом сообщает The Sunday Times.

Смотрите также Германия поддерживает ограничение выезда украинских мужчин в ЕС, – Мерц

Как Ирландия будет возвращать украинцев домой?

Ирландия сейчас оказывает помощь 16 тысячам украинцев, которые прибыли туда прятаться от войны.

Им придется уехать, потому что мы разрываем контракты... я хочу, чтобы этот срок был завершен в течение следующих 12 месяцев,

– заявил министр по делам миграции Ирландии Джим О'Коллаган.

Власти обсуждают или отмену директивы о временной защите для украинцев, или ограничение помощи до жителей наиболее пострадавших регионов. Параллельно готовится программа добровольного возвращения в Украину. Тем, кто согласится выплатят до 2500 евро на человека или 10 000 евро на семью.

Министр считает такой подход "щедрым". Эти средства сопоставимы с теми, которые дают по прибытию, это позволит людям вернуться.

Справка: с 2022 года временную защиту в Ирландии получили более 125 тысяч украинцев. Директива ЕС о защите закончится в марте следующего года, однако ранее ее продолжали ежегодно, поэтому и этот срок пока не означает окончательный.

Ирландия уменьшила финансовую помощь украинцам