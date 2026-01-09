"Самый крутой район в мире": в этом городе эскалаторы стоят под открытым небом

Передвижение по городу иногда бывает непростым: приходится стоять в пробках или очень долго идти. Но один район Колумбии отличается особыми сложностями: там для передвижения пришлось установить эскалаторы прямо на улице.

Коммуна Тресе в Медельине, что в Колумбии, имеет славу одного из самых ужасных районов для жизни еще с 1970-х годов из-за влияния Пабло Эскобара и других наркобаронов. Городом правили торговцы людьми и наркобанды, и местные жители часто попадали в перекрестный огонь между враждебными группировками и полицией, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

В эти времена Медельин был мировой столицей убийств, а Коммуна Тресе считалась одним из самых смертоносных районов. Впрочем, к тому, что район стал считаться довольно опасным местом, привела не только торговля наркотиками.

Зачем в Коммуне Тресе установлены эскалаторы?

Дело в том, что коммуна Тресе расположена на настолько крутом холме, что к ней просто невозможно добраться транспортом – а это значит, что местным жителям нужно подниматься на высоту, что эквивалентна 28 этажам, чтобы только дойти домой.

А это означало, что люди избегали посещения других районов или выезда в центр города в поисках работы – и так отрезали его от внешнего мира. Из-за этой изоляции район превратился в трущобы с ограниченными возможностями работы для местных и так же ограниченной связью с внешним миром.

Впрочем, уже в 21 веке ввели радикальный план улучшения района – и необычная идея предусматривала встроить в склоны холмов серию эскалаторов. Они начали действовать еще в 2011 году. Эскалаторы простираются на 385 метров и разделены на шесть секций, пишет CNN.

Так удалось соединить Коммуну Тресе с Сан-Хавьером, где станция метро и автобусы позволяют жителям свободно передвигаться Медельином. И сложная дорога, что раньше занимала по крайней мере полчаса, сейчас стала простой поездкой на эскалаторе.

А если вы не спешите, можно останавливаться на каждом участке, чтобы насладиться достопримечательностями района – от смотровых площадок с видом на весь город до невероятного уличного искусства.

Некоторые эскалаторы крытые, другие же остаются открытыми – и это позволяет созерцать город посреди подъема. Эскалаторы быстро превратились в туристическую аттракцию, и сейчас Коммуна Тресе считается вполне безопасной для посещения.

Что еще следует увидеть туристам?