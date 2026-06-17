Это только вредит: украинка рассказала о 3 основных ошибках при переезде в Испанию

Украинка, проживающая в Испании уже несколько лет, рассказала о нескольких ошибках, которые могут серьезно осложнить переезд в эту страну. И мигрантам эти советы могут пригодиться.

В 2026 году многие люди задумываются о переезде, и Испания с её мягким климатом и довольно низкими для ЕС ценами является одним из самых популярных вариантов. Впрочем, важно учесть несколько нюансов, предупреждает ira.fedoriichuk.

Интересно Всего 2 важных фактора: украинка рассказала, как выбрать идеальный город для жизни в Испании

Какие ошибки совершают мигранты в Испании?

Изучение испанского

Главная ошибка, которую можно совершить, по мнению украинки, — это думать, что "испанский как-то сам собой выучится". На самом деле лучше начинать учить его заранее и специально уделять этому время.

Ты живешь в Испании, каждый день слышишь вокруг себя местных и думаешь, что вот-вот заговоришь. Но проходят месяцы, и максимум, что ты можешь сказать, — это "Hola, que tal",

– поделилась девушка.

Постоянные сравнения

Блогерша не советует сравнивать свою жизнь с тем, как живут местные жители. Важно помнить, что у последних в Испании есть родственники, друзья, приятели, знакомые, а также понимание местного менталитета и культуры.

Украинка рассказала об ошибках при переезде в Испанию: смотрите видео

Такие сравнения, по её мнению, идут мигрантам только во вред.

Недооценка бюрократии

Последняя, но не менее важная ошибка — это считать, что в Испании можно быстро оформить документы. Украинка призывает не откладывать оформление каких-либо бумаг на потом.

Многие документы оформляются долго — в том числе и банковские счета.