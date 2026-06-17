У 2026 році чимало людей замислюються про переїзд, і Іспанія з її м'яким кліматом та досить низькими для ЄС цінами є одним з найпопулярніших виборів. Втім, важливо врахувати кілька нюансів, попереджає ira.fedoriichuk.

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Які помилки роблять мігранти в Іспанії?

Вивчення іспанської

Головна помилка, яку можна зробити, на думку українки – це думати, що "іспанська вивчиться якось сама". Насправді ж краще починати вчити її заздалегідь і спеціально приділяти цьому час.

Ти живеш в Іспанії, щодня чуєш навколо себе місцевих, і думаєш, що от-от заговориш. Але проходять місяці, і максимум, що ти можеш сказати – це "Hola, que tal",

– поділилася дівчина.

Постійні порівняння

Блогерка не радить порівнювати своє життя з тим, як живуть місцеві мешканці. Важливо пам'ятати, що в останніх в Іспанії є родичі, друзі, приятелі, знайомі та розуміння місцевого менталітету та культури.

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Такі порівняння йдуть мігрантам, на її думку, тільки на шкоду.

Недооцінювання бюрократії

Остання, та не за важливістю, помилка – це вважати, що в Іспанії можна оформити документи швидко. Українка закликає не відкладати оформлення будь-яких паперів на потім.

Багато документів оформлюються довго – в тому числі й банківські рахунки.