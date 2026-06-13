У виборі міста для життя українка радить керуватися передусім власними вподобаннями щодо ритму життя і клімату. І міста в Іспанії відрізняються одне від одного дуже сильно, повідомляє mrs.faustova.

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Як обрати місто в Іспанії для переїзду?

Українка переконана, що Іспанія може абсолютно не сподобатися мігрантам, якщо вони просто оберуть неправильне місто.

Наприклад, Бенідорм для мене місто для пенсіонерського курорту. Там гарно, але дуже нудно. Денія і Гандія – маленькі міста, набагато спокійніші. Але там все зачинено вдень, і теж дуже нудно,

– поділилася українка.

Для дівчини найбільш вдалими для саме неї видаються великі міста, як-от Валенсія чи Барселона. Там постійно щось відбувається, багато заходів та чимало українських бізнесів. Мадрид блогерці також подобається, але там немає виходу до моря, тож вона навіть не розглядала його для переїзду.

Багато мігрантів обирають для себе Аліканте – "маленьку версію Валенсії". За словами українки, це більш безпечне, спокійне місто. Там менше безхатьків, є чудові пляжі, але усі знайомі дівчини, що опинилися там після Валенсії, зауважили, що там справді нудно.

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Втім, крім ритму життя дуже важливо зважати на ще один фактор, який може зіпсувати досвід навіть у найкрасивішому місті – погода. На півдні Іспанії дуже спекотно – у Валенсії влітку жити комфортно буде не всім.

Тож якщо ви не переносите високі температури, українка радить звернути увагу на північ Іспанії – там міста дуже сильно відрізняються. Більше зелені, спокійніший клімат, але це супроводжується суттєвим мінусом: дуже частими дощами.

Моя головна порада для вас – взагалі не слухайте цих людей в інтернеті. Приїжджайте самі туди, куди б ви хотіли переїхати, поживіть місяць, повивчайте райони, і тільки тоді ухвалюйте рішення,

– додала блогерка.

До слова, перед поїздкою до Іспанії не завадить спершу ознайомитися з місцевими штрафами. Деякі з них досить незвичні та можуть застати туристів зненацька – як-от заборона сушити білизну на балконі.