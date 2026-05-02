"Я это ненавижу": украинка рассказала о необычных вещах в Париже, к которым не может привыкнуть

Многие украинцы мечтают посетить Париж – и перед поездкой лучше узнать несколько моментов о романтическом городе, чтобы впоследствии они не застали врасплох.

Украинка Карина живет в Париже уже 8 месяцев, и к некоторым вещам в городе она до сих пор не может привыкнуть, сообщает karyna_tsymbuk.

Интересно "Жалеем о переезде": украинка раскрыла неожиданные минусы популярной страны

Что украинку удивляет в Париже?

Мытье улиц

Если вы проснетесь очень рано и отправитесь гулять по Парижу, заметите, что улицы там не просто подметают, а моют. Очень часто персонал со щетками и водой начинает чистить мостовую перед заведением до того, как оно откроется.

Велосипедисты

Во Франции очень много людей ездят на велосипедах – и украинка призналась, что когда переходит дорогу, больше боится именно велосипедистов, а не машин.

Они здесь какие-то просто бешеные: летят на красный, зеленый, серый, фиолетовый и на любой. Поэтому когда вы переходите дорогу, обязательно следите полосу, по которой движутся велосипедисты, они могут просто взяться ниоткуда,

– предупредила девушка.

Перерыв на обед

Сама блогерша это "ненавидит" – большинство заведений в Париже и во Франции в целом делают большой перерыв на обед с 15:00 до 19:00.

Украинка думает, что это происходит из-за того, что в это время обычно меньше всего гостей, а перерыв дает возможность качественно подготовить заведение после утренней смены к вечерней.

Оплата крупных покупок

Если во Франции вам нужно купить что-то, что стоит больше, чем 1000 евро, оплачивать нужно будет карточкой.

То есть если вы покупаете товар стоимостью 1300 евро, например, вы можете оплатить 1000 наличными, а 300 – карточкой,

– объяснила украинка.

Что еще рассказывают украинцы за рубежом?