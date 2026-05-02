"Я это ненавижу": украинка рассказала о необычных вещах в Париже, к которым не может привыкнуть
- Украинка Карина, которая живет в Париже, не может привыкнуть к мытью улиц, которое происходит рано утром, и большого количества велосипедистов, которые часто нарушают правила дорожного движения.
- Она также отметила, что большинство заведений в Париже имеют длительный обеденный перерыв, а крупные покупки свыше 1000 евро нужно оплачивать карточкой.
Многие украинцы мечтают посетить Париж – и перед поездкой лучше узнать несколько моментов о романтическом городе, чтобы впоследствии они не застали врасплох.
Украинка Карина живет в Париже уже 8 месяцев, и к некоторым вещам в городе она до сих пор не может привыкнуть, сообщает karyna_tsymbuk.
Интересно "Жалеем о переезде": украинка раскрыла неожиданные минусы популярной страны
Что украинку удивляет в Париже?
Мытье улиц
Если вы проснетесь очень рано и отправитесь гулять по Парижу, заметите, что улицы там не просто подметают, а моют. Очень часто персонал со щетками и водой начинает чистить мостовую перед заведением до того, как оно откроется.
Украинка рассказала о необычных вещах во Франции: смотрите видео
Велосипедисты
Во Франции очень много людей ездят на велосипедах – и украинка призналась, что когда переходит дорогу, больше боится именно велосипедистов, а не машин.
Они здесь какие-то просто бешеные: летят на красный, зеленый, серый, фиолетовый и на любой. Поэтому когда вы переходите дорогу, обязательно следите полосу, по которой движутся велосипедисты, они могут просто взяться ниоткуда,
– предупредила девушка.
Перерыв на обед
Сама блогерша это "ненавидит" – большинство заведений в Париже и во Франции в целом делают большой перерыв на обед с 15:00 до 19:00.
Украинка думает, что это происходит из-за того, что в это время обычно меньше всего гостей, а перерыв дает возможность качественно подготовить заведение после утренней смены к вечерней.
Оплата крупных покупок
Если во Франции вам нужно купить что-то, что стоит больше, чем 1000 евро, оплачивать нужно будет карточкой.
То есть если вы покупаете товар стоимостью 1300 евро, например, вы можете оплатить 1000 наличными, а 300 – карточкой,
– объяснила украинка.
Что еще рассказывают украинцы за рубежом?
Украинка также рассказала о неожиданные недостатки Парижа, о которых многие туристы даже не догадываются. Первые полгода после переезда девушка просто ненавидела город.
Между тем блогер из Испании раскрыла, почему многие люди жалеют о переезде в солнечную страну. Не все мигранты готовы к тому, что реальность окажется не такой, как блоги о жизни за рубежом – а Испания имеет целый ряд недостатков, смириться с которыми смогут также далеко не все.