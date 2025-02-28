Как обнаружить скрытые камеры в гостиничном номере или апартаментах: советы детектива

Когда человек снимает жилье, то ожидает конфиденциальность и уважение к личному частному пространству. Однако многие люди беспокоятся, что за ними могут следить, и небезосновательно.

Частный детектив Аарон Бонд предупредил, что за последние несколько лет количество скрытых камер в апартаментах и номерах отелей возросло. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

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Где и как искать скрытые камеры в номере: лайфхаки

Аарон Бонд отметил, что как только вы входите в арендованную квартиру или гостиничный номер, крайне важно осмотреть помещение на наличие скрытых камер.

Часто их монтируют в детекторы дыма, потому что они обеспечивают беспрепятственный обзор комнаты.

Если детектор дыма выглядит иначе, чем другие в отеле, или что-то в нем чувствуется, осмотрите его внимательнее,

– сказал детектив.

По его словам, скрытые камеры также часто оставляют возле будильников и телеэкранов, где они подключаются к электросети.

Это очень трудно заметить, но иногда можно увидеть линзу там, где должен быть винт. Ищите объекты, которые кажутся неуместными, и найдите маленькие дыры в стенах, мебели или электронных устройствах – это обычные горячие точки для камер,

– рассказал Аарон.

Один из способов обнаружить скрытый объектив – выключить весь свет в комнате, а затем использовать фонарик, чтобы сканировать помещение. Свет фонарика будет отражаться от любого объектива камеры.

Также можно сканировать помещение с помощью камеры телефона, поскольку она заметит инфракрасные устройства.

Места для поиска скрытых камер:

Детекторы дыма;

Будильники;

Экраны телевизоров;

Вентиляционные отверстия;

Настенные украшения;

Крепления и фурнитура;

Небольшие отверстия в стенах или мебели.