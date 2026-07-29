Украинцы за рубежом смогут получить ИНН по упрощенной процедуре

С 30 июля любой гражданин Украины, находящийся за рубежом, сможет получить налоговый код по упрощенной процедуре – через систему "е-Консул".

Об этом сообщили в МИД Украины.

Как проще всего получить налоговый номер за рубежом?

Подать заявление на получение услуги можно двумя способами:

лично – гражданам Украины от 14 лет. Для этого необходимо обратиться в ближайшее посольство или консульство Украины.

через представителя – если у него есть нотариально заверенная доверенность или документ, подтверждающий полномочия законного представителя (опекуна, попечителя, приемных родителей, патронатного воспитателя, руководителя соответствующего учреждения и т. п.).

Заявление можно подать онлайн через личный кабинет в системе "е-Консул" или непосредственно в посольстве или консульстве Украины.

Обратите внимание! Самостоятельная подача заявления через личный кабинет в системе "е-Консул" осуществляется бесплатно. В случае подачи заявления через посольство или консульское учреждение Украины взимается консульский сбор за автоматизированную обработку данных (40 долларов США / 37 евро).

В министерстве напомнили, что два месяца назад на портале "е-Консул" заработала первая полностью онлайн-услуга – оформление налогового номера (РНОКПП) для детей до 18 лет. За это время услугой уже воспользовались более 2 тысяч человек. 1772 украинские семьи за рубежом оформили налоговый номер для своих детей без поездки в Украину и без отправки документов по почте.

Со завтрашнего дня услуга станет доступна для всех граждан Украины, проживающих за рубежом.