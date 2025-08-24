Упаковка вещей перед поездкой - это непростая задача. Нужно подобрать идеальный гардероб, да еще и сложить его так, чтобы одежда не смялась.

Многие путешественники намеренно выбирают в поездку одежду, не требующую глажки, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express. Впрочем, нет причины ограничивать свои возможности, когда есть простой способ сохранить свои вещи хорошо глажеными и чистыми.

Интересно "Экзотика дешевле, чем картофель": украинка рассказала о ценах в Германии

Что нужно сделать во время сборки чемодана?

Существует один очень простой лайфхак для упаковки одежды, который стоит знать каждому путешественнику: он может сэкономить место и время. И самый простой способ избежать смятия одежды и одновременно упаковать в чемодан значительно больше одежды – это метод скручивания в рулон.

Если вы будете делать это, вы сможете гораздо компактнее сложить вещи. Но основное преимущество заключается в другом: когда вы закручиваете одежду, она сминается в разы меньше, и это делает процесс распаковки гораздо проще.

Вместо того, чтобы складывать вещи плоско, начните упаковывать его слоями так, чтобы он оставался компактным. Конечно, никто не хочет тратить время на глажку во время отпуска – а порой проблемой может стать и отсутствие самого утюга.

Если вы хотите еще больше сэкономить место, вы можете попробовать "метод связывания" – большие предметы обертывают вокруг меньших. Тем более если вы не любите распаковывать чемодан по прибытии в отпуск, вертикальная упаковка одежды рулонами поможет видеть все, что есть в чемодане, с первого взгляда.

Еще один важный совет для путешественников – уменьшить количество уходовой косметики и туалетных принадлежностей, а взамен покупать все необходимое на месте. Также можно использовать дорожные контейнеры для зубной пасты, кремов и шампуней: они занимают очень мало места, и с ними не возникнет проблем в аэропорту.

К слову, ранее мы уже рассказывали, какие блюда в самолете лучше никогда не заказывать.