Пакування речей перед поїздкою – це непросте завдання. Потрібно підібрати ідеальний гардероб, та ще й скласти його так, аби одяг не зім'явся.

Чимало мандрівників навмисно обирають у поїздку одяг, що не потребує прасування, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express. Втім, немає причини обмежувати свої можливості, коли є простий спосіб зберегти свої речі добре прасованими та чистими.

Що потрібно зробити під час складання валізи?

Існує один дуже простий лайфхак для пакування одягу, який варто знати кожному мандрівникові: він може заощадити місце та час. І найпростіший спосіб уникнути зминання одягу та водночас спакувати до валізи значно більше одягу – це метод скручування у рулон.

Якщо ви робитимете це, ви зможете набагато компактніше скласти речі. Та основна перевага полягає в іншому: коли ви закручуєте одяг, він зминається у рази менше, і це робить процес розпаковування набагато простішим.

Замість того, щоб складати речі пласко, почніть упаковувати його шарами так, аби він залишався компактним. Звісно, ніхто не хоче витрачати час на прасування під час відпустки – а часом проблемою може стати й відсутність самої праски.

Якщо ви хочете ще більше заощадити місце, ви можете спробувати "метод зв'язування" – більші предмети обгортають навколо менших. Тим паче якщо ви не любите розпаковувати валізу після прибуття у відпустку, вертикальне пакування одягу рулонами допоможе бачити все, що є у валізі, з першого погляду.

Ще одна важлива порада для мандрівників – зменшити кількість доглядової косметики та туалетного приладдя, а натомість купувати усе необхідне на місці. Також можна використовувати дорожні контейнери для зубної пасти, кремів та шампунів: вони займають дуже мало місця, і з ними не виникне проблем в аеропорту.

