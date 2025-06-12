Не повторите этот опыт: самые дорогие вещи, которые туристы случайно приобрели за границей

Многие туристы не очень внимательно смотрят на ценник или же плохо вычисляют курсы валют в голове. Поэтому очень часто случайно покупают какие-то мелочи по очень дорогим ценам.

Из двух тысяч путешественников, которые приняли участие в опросе, в такие случаи попадала треть. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

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Также интересно, что только 4 из 10 туристов пытаются рассчитать курсы местной валюты в воображении. Зато 6% спрашивают у людей, которые рядом, и верят им на слово.

Что дорогого случайно покупали туристы

Стакан Coca-Cola в Риме – 30 фунтов (около 1 679 гривен);

Футболка – 80 фунтов (4 478 гривен). Турист был убежден, что она стоила 10 фунтов (559 гривен);

Шот виски – 48 фунтов (2 687 гривен);

Поездка такси в Амстердаме – 25 фунтов (1 399 гривен). При этом туриста высадили за километр от места посадки.

Руководительница отдела туристических денег в почтовом отделении Лора Планкетт заметила, что такие мелочи могут легко испортить отпуск.

Наше исследование показывает, что многие путешественники переоценивают свою способность вычислять курсы валют в голове, и это может привести к чрезмерным расходам. Мы хотели подчеркнуть, как легко путаница с курсами валют может повлиять на бюджет отпуска – никто не хочет тратить время за границей, беспокоясь о деньгах,

– заявила она.

Она посоветовала туристам иметь отдельный счет для путешествия – так значительно легче контролировать бюджет и следить за расходами.

Заметим, что также важно понимать, какие мошеннические схемы распространены на курортах, чтобы не стать жертвой обмана.