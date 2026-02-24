Украинцы за рубежом получат компенсацию: как не упустить шанс

Украинцы, которые после 24 февраля 2022 года были вынуждены выехать за границу или остались там из-за невозможности вернуться домой, могут зафиксировать факт вынужденного перемещения. Это означает, что украинские беженцы могут рассчитывать на дальнейшую компенсацию.

Как пишет МИД Украины, для этого на портале "Дія" ввели новую категорию заявлений – A1.2 "Вынужденное перемещение за пределы Украины".

Какие возможности это открывает?

Подача заявления позволяет официально зафиксировать факт вынужденного выезда за границу, что в будущем может стать основанием для компенсаций в рамках международных механизмов возмещения убытков.

Кто может подать заявление?

Новая категория A1.2 предназначена для совершеннолетних граждан Украины, которые:

выехали за границу из-за полномасштабного вторжения России;

находятся за пределами страны и не могут вернуться по объективным причинам.

Важно! Как объясняют в "Дії", родители или законные представители могут подать заявление и от имени ребенка. Важно: подача заявления A1.2 не зависит от наличия статуса внутренне перемещенного лица (A1.1). Обе категории могут существовать параллельно.

Для чего это нужно?

Главная цель – создать официальное цифровое доказательство вынужденного перемещения. Каждое заявление формирует подтвержденную историю, которую государство сможет использовать:

в международных судебных процессах;

в механизмах компенсаций;

при формировании реестров пострадавших;

в программах восстановления справедливости.

Таким образом, подачи заявления – это способ зафиксировать свой статус для будущего возмещения убытков.



Украинцы, которые выехали за границу, смогут получить компенсацию / Фото Unsplash

Для оформления заявления необходимо:

авторизоваться на портале "Дія";

иметь электронную подпись – "Дія.Підпис" или квалифицированную электронную подпись (КЭП);

предоставить базовую информацию об обстоятельствах выезда.

В заявлении нужно описать события, которые заставили покинуть Украину или помешали возвращению, указать факт пересечения границы или пребывания за пределами страны, а также информацию о временном убежище.

