Путешествие лоукост-авиакомпанией может быть отличным способом сэкономить и наконец поехать в желанный отпуск. Но из-за одной простой ошибки билет может оказаться совсем не таким дешевым.

Если вы хотите избежать дополнительной платы в более 3 000 гривен, стоит быть очень внимательными при бронировании места на самолете Ryanair, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express. Всего одна ошибка, которую легко допустить, может обойтись слишком дорого.

Какая есть ошибка с бронированием рейса?

Путешествие с авиакомпанией Ryanair – это прекрасная возможность посетить другие страны за незначительную сумму. Но пассажирам стоит быть осторожными с несколькими вещами, например дополнительными сборами за багаж, места и регистрацию на рейсы.

Авиакомпания позволяет зарегистрироваться на рейсы онлайн за 60 дней до запланированной даты вылета – но только при условии, если вы оплатили выделенное место. А вот если вы не выбирали место, а выбрали случайное и бесплатное распределение, тогда регистрация открывается только за 24 часа до полета.



С регистрацией на рейс стоит быть внимательными / Фото Pexels

А завершается она за 2 часа до вылета рейсов – и все пассажиры, что не успеют зарегистрироваться онлайн, будут вынуждены зарегистрироваться в аэропорту за дополнительную плату в около 3 000 гривен. И эта плата рассчитана на одного пассажира, поэтому если вы, например, путешествуете семьей из четырех человек, придется дополнительно заплатить 12 000 гривен.

К тому же стойки регистрации закрываются строго за 40 минут до запланированного времени вылета – и если вы не зарегистрируетесь до этого момента, вам могут отказать в посадке без возмещения средств за билет.

