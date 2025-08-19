Подорож лоукост-авіакомпанією може бути чудовим способом заощадити та нарешті поїхати в омріяну відпустку. Та через одну просту помилку квиток може виявитися зовсім не таким дешевим.

Якщо ви хочете уникнути додаткової плати у понад 3 000 гривень, варто бути дуже уважними під час бронювання місця на літаку Ryanair, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express. Всього одна помилка, якої легко припуститися, може обійтися надто дорого.

Яка є помилка з бронюванням рейсу?

Подорож з авіакомпанією Ryanair – це чудова можливість відвідати інші країни за незначну суму. Але пасажирам варто бути обережними з кількома речами, як-от додатковими зборами за багаж, місця та реєстрацію на рейси.

Авіакомпанія дозволяє зареєструватися на рейси онлайн за 60 днів до запланованої дати вильоту – але тільки за умови, якщо ви оплатили виділене місце. А ось якщо ви не обирали місце, а обрали випадковий і безкоштовний розподіл, тоді реєстрація відкривається тільки за 24 години до польоту.



З реєстрацією на рейс варто бути уважними / Фото Pexels

А завершується вона за 2 години до вильоту рейсів – і всі пасажири, що не встигнуть зареєструватися онлайн, будуть змушені зареєструватися в аеропорту за додаткову плату у близько 3 000 гривень. І ця плата розрахована на одного пасажира, тож якщо ви, наприклад, подорожуєте родиною з чотирьох людей, доведеться додатково заплатити 12 000 гривень.

До того ж стійки реєстрації закриваються суворо за 40 хвилин до запланованого часу вильоту – і якщо ви не зареєструєтеся до цього моменту, вам можуть відмовити в посадці без відшкодування коштів за квиток.

