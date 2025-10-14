Точно не Украина: исследователи рассказали, какая страна больше всего похожа на Польшу
- Исследование показало, что Чешская Республика наиболее похожа на Польшу с 83% сходства по демографическим и инфраструктурным аспектам.
- На втором и третьем местах по сходству с Польшей расположились Словакия (81,1%) и Хорватия.
Американский географ и архитектор Джефф Джонс провел масштабное исследование, чтобы выяснить, какая страна мира больше всего напоминает Польшу по ключевым параметрам –от демографии до политики.
Результаты оказались неожиданными: Украина не попала даже в первую десятку. Больше об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Inpoland.
Смотрите также Что можно купить в Румынии на 150 долларов: украинка показала свою продуктовую корзину
Как проводили исследования?
Работа, обнародована в 2024 году, охватила пять основных сфер, передает Country Similarity Index:
- Демография – возраст населения, религия, уровень доходов религия уровень доходов;
- География – рельеф, климат и природные ресурсы;
- Культура – язык, кухня, спорт;
- Инфраструктура – энергетика, дороги, железная дорога;
- Политика – система власти, верховенство права, здравоохранение.
На основе этих критериев Джонс создал индекс сходства между странами.
Какая страна наиболее похожа на Польшу?
По подсчетам исследователя, Чешская Республика имеет 83% сходства с Польшей, в частности в демографических и инфраструктурных аспектах. Обе страны имеют схожие системы транспорта и энергетики, а также близкий уровень урбанизации. В то же время Чехия оказалась менее религиозной, несмотря на общие католические корни.
Какая страна больше всего похожа на Польшу / Фото Unsplash
На втором месте оказалась Словакия (81,1% сходства), а третье место заняла Хорватия, где демографические показатели наиболее приближены к польским, однако культурные – заметно различаются.
В десятку также вошли:
- Словения,
- Литва,
- Румыния,
- Венгрия,
- Франция,
- Бельгия,
- Германия.
Исследователь отмечает, что Польша ближе по своим характеристикам к Франции и Германии, чем к Украине, Латвии или Сербии.
Какую страну чаще всего выбирают цифровые кочевники в 2025 году?
Испания признана лучшей страной для цифровых кочевников благодаря качеству жизни, экономическим условиям и визовым преимуществам.
Европейские страны, такие как Нидерланды, Норвегия и Эстония, также предлагают хорошие условия для цифровых кочевников с надежной инфраструктурой и визовыми льготами.