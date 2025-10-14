Результаты оказались неожиданными: Украина не попала даже в первую десятку. Больше об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Inpoland.

Смотрите также Что можно купить в Румынии на 150 долларов: украинка показала свою продуктовую корзину

Как проводили исследования?

Работа, обнародована в 2024 году, охватила пять основных сфер, передает Country Similarity Index:

Демография – возраст населения, религия, уровень доходов религия уровень доходов;

География – рельеф, климат и природные ресурсы;

Культура – язык, кухня, спорт;

Инфраструктура – энергетика, дороги, железная дорога;

Политика – система власти, верховенство права, здравоохранение.

На основе этих критериев Джонс создал индекс сходства между странами.

Какая страна наиболее похожа на Польшу?

По подсчетам исследователя, Чешская Республика имеет 83% сходства с Польшей, в частности в демографических и инфраструктурных аспектах. Обе страны имеют схожие системы транспорта и энергетики, а также близкий уровень урбанизации. В то же время Чехия оказалась менее религиозной, несмотря на общие католические корни.



Какая страна больше всего похожа на Польшу / Фото Unsplash

На втором месте оказалась Словакия (81,1% сходства), а третье место заняла Хорватия, где демографические показатели наиболее приближены к польским, однако культурные – заметно различаются.

В десятку также вошли:

Словения,

Литва,

Румыния,

Венгрия,

Франция,

Бельгия,

Германия.

Исследователь отмечает, что Польша ближе по своим характеристикам к Франции и Германии, чем к Украине, Латвии или Сербии.

Какую страну чаще всего выбирают цифровые кочевники в 2025 году?