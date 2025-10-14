Результаты оказались неожиданными: Украина не попала даже в первую десятку. Больше об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Inpoland.

Как проводили исследования?

Работа, обнародована в 2024 году, охватила пять основных сфер, передает Country Similarity Index:

  • Демография – возраст населения, религия, уровень доходов религия уровень доходов;
  • География – рельеф, климат и природные ресурсы;
  • Культура – язык, кухня, спорт;
  • Инфраструктура – энергетика, дороги, железная дорога;
  • Политика – система власти, верховенство права, здравоохранение.

На основе этих критериев Джонс создал индекс сходства между странами.

Какая страна наиболее похожа на Польшу?

По подсчетам исследователя, Чешская Республика имеет 83% сходства с Польшей, в частности в демографических и инфраструктурных аспектах. Обе страны имеют схожие системы транспорта и энергетики, а также близкий уровень урбанизации. В то же время Чехия оказалась менее религиозной, несмотря на общие католические корни.

Какая страна больше всего похожа на Польшу
Какая страна больше всего похожа на Польшу / Фото Unsplash

На втором месте оказалась Словакия (81,1% сходства), а третье место заняла Хорватия, где демографические показатели наиболее приближены к польским, однако культурные – заметно различаются.

В десятку также вошли:

  • Словения,
  • Литва,
  • Румыния,
  • Венгрия,
  • Франция,
  • Бельгия,
  • Германия.

Исследователь отмечает, что Польша ближе по своим характеристикам к Франции и Германии, чем к Украине, Латвии или Сербии.

