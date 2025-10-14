Результати виявилися несподіваними: Україна не потрапила навіть до першої десятки. Більше про це розповідає 24 Канал з посиланням на Inpoland.

Як проводили дослідження?

Робота, оприлюднена у 2024 році, охопила п'ять основних сфер, передає Country Similarity Index:

Демографія – вік населення, релігія, рівень доходів;

Географія – рельєф, клімат і природні ресурси;

Культура – мова, кухня, спорт;

Інфраструктура – енергетика, дороги, залізниця;

Політика – система влади, верховенство права, охорона здоров'я.

На основі цих критеріїв Джонс створив індекс подібності між країнами.

Яка країна найбільш подібна до Польщі?

За підрахунками дослідника, Чеська Республіка має 83% подібності з Польщею, зокрема у демографічних та інфраструктурних аспектах. Обидві країни мають схожі системи транспорту та енергетики, а також близький рівень урбанізації. Водночас Чехія виявилася менш релігійною, попри спільне католицьке коріння.



Яка країна найбільше схожа на Польщу / Фото Unsplash

На другому місці опинилася Словаччина (81,1% подібності), а третє місце посіла Хорватія, де демографічні показники найбільш наближені до польських, проте культурні – помітно різняться.

У десятку також увійшли:

Словенія,

Литва,

Румунія,

Угорщина,

Франція,

Бельгія,

Німеччина.

Дослідник зазначає, що Польща ближча за своїми характеристиками до Франції та Німеччини, ніж до України, Латвії чи Сербії.

