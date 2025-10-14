Результати виявилися несподіваними: Україна не потрапила навіть до першої десятки. Більше про це розповідає 24 Канал з посиланням на Inpoland.
Як проводили дослідження?
Робота, оприлюднена у 2024 році, охопила п'ять основних сфер, передає Country Similarity Index:
- Демографія – вік населення, релігія, рівень доходів;
- Географія – рельєф, клімат і природні ресурси;
- Культура – мова, кухня, спорт;
- Інфраструктура – енергетика, дороги, залізниця;
- Політика – система влади, верховенство права, охорона здоров'я.
На основі цих критеріїв Джонс створив індекс подібності між країнами.
Яка країна найбільш подібна до Польщі?
За підрахунками дослідника, Чеська Республіка має 83% подібності з Польщею, зокрема у демографічних та інфраструктурних аспектах. Обидві країни мають схожі системи транспорту та енергетики, а також близький рівень урбанізації. Водночас Чехія виявилася менш релігійною, попри спільне католицьке коріння.
Яка країна найбільше схожа на Польщу / Фото Unsplash
На другому місці опинилася Словаччина (81,1% подібності), а третє місце посіла Хорватія, де демографічні показники найбільш наближені до польських, проте культурні – помітно різняться.
У десятку також увійшли:
- Словенія,
- Литва,
- Румунія,
- Угорщина,
- Франція,
- Бельгія,
- Німеччина.
Дослідник зазначає, що Польща ближча за своїми характеристиками до Франції та Німеччини, ніж до України, Латвії чи Сербії.
