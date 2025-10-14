Укр Рус
14 жовтня, 16:28
Точно не Україна: дослідники розповіли, яка країна найбільше схожа на Польщу

Альона Захарова
Основні тези
  • Дослідження показало, що Чеська Республіка найбільш схожа на Польщу з 83% подібності за демографічними та інфраструктурними аспектами.
  • На другому та третьому місцях за схожістю до Польщі розташувалися Словаччина (81,1%) та Хорватія.

Американський географ і архітектор Джефф Джонс провів масштабне дослідження, щоб з’ясувати, яка країна світу найбільше нагадує Польщу за ключовими параметрами – від демографії до політики.

Результати виявилися несподіваними: Україна не потрапила навіть до першої десятки. Більше про це розповідає 24 Канал з посиланням на Inpoland.

Як проводили дослідження?

Робота, оприлюднена у 2024 році, охопила п'ять основних сфер, передає Country Similarity Index

  • Демографія – вік населення, релігія, рівень доходів;
  • Географія – рельєф, клімат і природні ресурси;
  • Культура – мова, кухня, спорт;
  • Інфраструктура – енергетика, дороги, залізниця;
  • Політика – система влади, верховенство права, охорона здоров'я. 

На основі цих критеріїв Джонс створив індекс подібності між країнами.

Яка країна найбільш подібна до Польщі?

За підрахунками дослідника, Чеська Республіка має 83% подібності з Польщею, зокрема у демографічних та інфраструктурних аспектах. Обидві країни мають схожі системи транспорту та енергетики, а також близький рівень урбанізації. Водночас Чехія виявилася менш релігійною, попри спільне католицьке коріння. 


Яка країна найбільше схожа на Польщу / Фото Unsplash

На другому місці опинилася Словаччина (81,1% подібності), а третє місце посіла Хорватія, де демографічні показники найбільш наближені до польських, проте культурні – помітно різняться. 

У десятку також увійшли:

  • Словенія,
  • Литва,
  • Румунія,
  • Угорщина,
  • Франція,
  • Бельгія,
  • Німеччина. 

Дослідник зазначає, що Польща ближча за своїми характеристиками до Франції та Німеччини, ніж до України, Латвії чи Сербії. 

