"Небесное королевство": самая высокогорная страна в мире превзошла даже Швейцарию

Многие думают, что самыми высокогорными странами мира являются Швейцария или Непал. Однако это не так.

На самом деле самая высокогорная страна мира расположена в Южной Африке. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Mirror.

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Самая высокогорная страна мира

В мире есть только одна страна, вся территория которой превышает 1 000 метров над уровнем моря, и это Лесото.

Так, хоть самая высокая вершина на Земле расположена в Непале, остальная территория Непала является относительно низкой, достигая лишь 60 метров над уровнем моря.

А у Лесото ни одна часть страны не опускается ниже 1 400 метров, даже превосходя Швейцарию, средняя высота которой составляет 1 350 метров над уровнем моря.

Лесото еще называют "Небесным королевством". Своей горной местностью эта страна резко контрастирует с другими южноафриканскими государствами.

До многих деревень Лесото, где проживает 2,2 миллиона человек, можно добраться только верхом, пешком или на легком самолете.



Домики в Лесото / Pexels

Горы Малути в Лесото тянутся с севера на юг, образуя высокое плато высотой более 2,7 километра. Самой высокой горой является Табана-Нтленьяна, высота которой – 3 482 метра.

Кроме гор, в этой стране чрезвычайно живописные национальные парки. В некоторых частях Лесото можно встретить пустынные пейзажи, а в других – покрытые зеленью равнины.