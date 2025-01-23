Фразы, которые обязательно пригодятся в Германии: разговорник-шпаргалка для туристов
В Германии, как и в любой другой стране, путешественники могут оказаться в невыгодном положении, если не владеют местным языком хоть немного. Ведь существуют разные ситуации, в которых на английском не объясниться.
Чтобы избежать неловких ситуаций, 24 канал составил список важнейших немецких фраз, которые пригодятся в Германии. Зная их, вы будете гораздо увереннее общаться с носителями, уточнять дорогу, делать покупки и не бояться попросить о помощи.
Читайте также Можете нарваться на неприятности: какие украинские слова лучше не говорить в Чехии
Какие фразы надо обязательно знать в Германии
Базовые фразы и приветствия
"Да" – "Ja".
"Нет" – "Nein".
"Привет" – "Hallo".
"Доброе утро" – "Guten Morgen".
"Добрый день" – "Guten Tag".
"Добрый вечер" – "Guten Abend".
"Спокойной ночи" – "Gute Nacht".
"До свидания" – "Auf wiedersehen".
"Пока (прощание)" – "Tschüss".
"Как Вас зовут?" – "Wie heiβen sie?".
"Меня зовут" – "Ich heiβe".
"Дайте, пожалуйста, счёт" – "Geben Sie mir, bitte, die Rechnung".
"Я хотел бы" – "Ich möchte".
"Сколько это стоит?" – "Wie viel kostet es?".
- Благодарность и вежливость
"Спасибо" – "Danke".
"Пожалуйста (просьба)" – "Bitte".
"Пожалуйста (ответ на благодарность)" – "Bitte sehr/Bitte schön".
"Очень приятно познакомиться" – "Sehr angenehm".
"Извините (обратить внимание)" – "Entschuldigung".
"Простите (просить прощения)" – "Entschuldigen Sie mich".
- Путь и дорога
"Как добраться до автовокзала / аэропорта / центра?" – "Wie komme ich zum Busbahnhof / zum Flughafen / zum Stadtzentrum".
"Сколько стоит доехать до...?" – "Wie viel kostet die Reise nach/zum...?".
"Этот автобус останавливается в...?" – "Macht der Zug/Bus eine Halt im...?".
"Такси" – "Taxi".
- Непредвиденные ситуации
"Я гражданин Украины" – "Ich bin ein ukrainischer Staatsbürger".
"Мне нужна ваша помощь" – "Ich brauche Ihre Hilfe".
"Я заблудился" – "Ich habe mich verlaufen".
"Который час?" – "Wie spät ist es?".
"Я вызову полицию" – "Ich rufe die Polizei".
"Можно от вас позвонить?" – "Darf ich Ihr Telefon benutzen?".
"Я не говорю по-немецки" – "Ich spreche kein Deutsch".
"Помогите!" – "Hilfe!".
Этих базовых фраз будет достаточно, чтобы комфортнее чувствовать себя в путешествии по Германии. Запомните их, практикуйте и не стесняйтесь говорить с местными на их языке!