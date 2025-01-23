Фразы, которые обязательно пригодятся в Германии: разговорник-шпаргалка для туристов

В Германии, как и в любой другой стране, путешественники могут оказаться в невыгодном положении, если не владеют местным языком хоть немного. Ведь существуют разные ситуации, в которых на английском не объясниться.

Чтобы избежать неловких ситуаций, 24 канал составил список важнейших немецких фраз, которые пригодятся в Германии. Зная их, вы будете гораздо увереннее общаться с носителями, уточнять дорогу, делать покупки и не бояться попросить о помощи.

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Какие фразы надо обязательно знать в Германии

Базовые фразы и приветствия

"Да" – "Ja".

"Нет" – "Nein".

"Привет" – "Hallo".

"Доброе утро" – "Guten Morgen".

"Добрый день" – "Guten Tag".

"Добрый вечер" – "Guten Abend".

"Спокойной ночи" – "Gute Nacht".

"До свидания" – "Auf wiedersehen".

"Пока (прощание)" – "Tschüss".

"Как Вас зовут?" – "Wie heiβen sie?".

"Меня зовут" – "Ich heiβe".

"Дайте, пожалуйста, счёт" – "Geben Sie mir, bitte, die Rechnung".

"Я хотел бы" – "Ich möchte".

"Сколько это стоит?" – "Wie viel kostet es?".

Благодарность и вежливость

"Спасибо" – "Danke".

"Пожалуйста (просьба)" – "Bitte".

"Пожалуйста (ответ на благодарность)" – "Bitte sehr/Bitte schön".

"Очень приятно познакомиться" – "Sehr angenehm".

"Извините (обратить внимание)" – "Entschuldigung".

"Простите (просить прощения)" – "Entschuldigen Sie mich".

Путь и дорога

"Как добраться до автовокзала / аэропорта / центра?" – "Wie komme ich zum Busbahnhof / zum Flughafen / zum Stadtzentrum".

"Сколько стоит доехать до...?" – "Wie viel kostet die Reise nach/zum...?".

"Этот автобус останавливается в...?" – "Macht der Zug/Bus eine Halt im...?".

"Такси" – "Taxi".

Непредвиденные ситуации

"Я гражданин Украины" – "Ich bin ein ukrainischer Staatsbürger".

"Мне нужна ваша помощь" – "Ich brauche Ihre Hilfe".

"Я заблудился" – "Ich habe mich verlaufen".

"Который час?" – "Wie spät ist es?".

"Я вызову полицию" – "Ich rufe die Polizei".

"Можно от вас позвонить?" – "Darf ich Ihr Telefon benutzen?".

"Я не говорю по-немецки" – "Ich spreche kein Deutsch".

"Помогите!" – "Hilfe!".

Этих базовых фраз будет достаточно, чтобы комфортнее чувствовать себя в путешествии по Германии. Запомните их, практикуйте и не стесняйтесь говорить с местными на их языке!