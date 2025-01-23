Щоб уникнути незручних ситуацій, 24 канал склав список найважливіших німецьких фраз, які стануть у пригоді в Німеччині. Знаючи їх, ви будете набагато впевненіше спілкуватись з носіями, уточнювати дорогу, робити покупки та не боятись попросити про допомогу.

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Які фрази треба обов'язково знати в Німеччині

Базові фрази та привітання

"Так" – "Ja".

"Ні" – "Nein".

"Привіт" – "Hallo".

"Доброго ранку" – "Guten Morgen".

"Добрий день" – "Guten Tag".

"Добрий вечір" – "Guten Abend".

"На добраніч" – "Gute Nacht".

"До побачення" – "Auf wiedersehen".

"Бувай (прощання)" – "Tschüss".

"Як Вас звати?" – "Wie heiβen sie?".

"Мене звати" – "Ich heiβe".

"Дайте, будь ласка, рахунок" – "Geben Sie mir, bitte, die Rechnung".

"Я хотів би" – "Ich möchte".

"Скільки це коштує?" – "Wie viel kostet es?".

Подяка та ввічливість

"Спасибі" – "Danke".

"Будь ласка (прохання)" – "Bitte".

"Будь ласка (відповідь на подяку)" – "Bitte sehr/Bitte schön".

"Дуже приємно познайомитися" – "Sehr angenehm".

"Вибачте (звернути увагу)" – "Entschuldigung".

"Пробачте (просити вибачення)" – "Entschuldigen Sie mich".

Шлях та дорога

"Як дістатися до автовокзалу / аеропорту / центру?" – "Wie komme ich zum Busbahnhof / zum Flughafen / zum Stadtzentrum".

"Скільки коштує доїхати до...?" – "Wie viel kostet die Reise nach/zum...?".

"Цей автобус зупиняється в...?" – "Macht der Zug/Bus eine Halt im...?".

"Таксі" – "Taxi".

Непередбачувані ситуації

"Я громадянин України" – "Ich bin ein ukrainischer Staatsbürger".

"Мені потрібна ваша допомога" – "Ich brauche Ihre Hilfe".

"Я заблукав" – "Ich habe mich verlaufen".

"Котра година?" – "Wie spät ist es?".

"Я викличу поліцію" – "Ich rufe die Polizei".

"Можна від вас подзвонити?" – "Darf ich Ihr Telefon benutzen?".

"Я не розмовляю німецькою" – "Ich spreche kein Deutsch".

"Допоможіть!" – "Hilfe!".

Цих базових фраз буде достатньо, щоб комфортніше почуватись у мандрівці Німеччиною. Запам'ятайте їх, практикуйте і не соромтесь говорити з місцевими їхньою мовою!