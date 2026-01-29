Эти города самые дорогие для жизни в мире, и 5 из них – в одной стране

Стоимость жизни в разных странах может значительно отличаться, но одно государство в Европе будет не по карману большинству украинцев – ведь аж 5 городов из нее попали в рейтинг.

Стоимость жизни в городе определяется ценами на продукты, рестораны, транспорт и различные услуги, а также покупательной способностью местных жителей. И исследование Numbeo сравнило данные за 2025 год, определив города, где жить дороже всего.

Какие города самые дорогие для жизни?

В 2026 году города Швейцарии и в дальнейшем остаются самыми дорогими в мире. На первом месте – Цюрих, который имеет индекс стоимости жизни 118,5 без учета аренды жилья. Впрочем, расходы на продукты, жилье и рестораны компенсирует высокая покупательная способность, что составляет 164,4.

Кроме Цюриха, в пятерку самых дорогих городов попали также Базель, Женева, Лозанна и Лугано. Даже шестой самый дорогой город в мире также расположен в Швейцарии – это известный среди туристов Берн.

К самым дорогим городам мира также попал Нью-Йорк – он занял седьмую строчку в рейтинге и считается самым дорогим городом для жизни в США. На восьмом месте – столица Исландии Рейкьявик.

Последние две позиции в первой десятке достались городам в США – Гонолулу на Гавайях и Сан-Франциско. Расходы там высокие и из-за общей стоимости жизни, и из-за большой популярности этих городов среди туристов.

Какие города самые лучшие для жизни?

Впрочем, стоимость жизни далеко не всегда прямо связана с качеством жизни – ведь в этом рейтинге оказались совсем другие города, пишет Forbes.

Зато лучшим городом для жизни признан Копенгаген в Дании – он получил идеальные 100 баллов в трех категориях: стабильность, образование и инфраструктура.

Впрочем, швейцарский город оказался и в этом рейтинге: Цюрих делит второе место с Веной. Четвертое место занял Мельбурн в Австралии.

