Ryanair известен не только низкими ценами на билеты, но и очень строгими правилами относительно багажа. Впрочем, при одном условии количество бесплатных вещей, которые можно пронести на борт, увеличивается.

Пассажиры, что выбирают лететь с авиакомпанией Ryanair, этой осенью могут взять до трех единиц багажа совершенно бесплатно – но при одном условии, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Как можно взять больше багажа бесплатно?

Согласно действующим правилам лоукостера, все пассажиры могут проносить на борт небольшую личную сумку без дополнительной платы – если она помещается под передним сиденьем. Этот небольшой багаж может быть сумкой, рюкзаком или сумкой для ноутбука – главное, чтобы размеры не превышали 40x20x25 сантиметров, иначе придется заплатить немаленький штраф.

Но пассажиры также могут бесплатно взять до двух дополнительных единиц багажа, если они путешествуют с детьми и младенцами – и это отличная новость для людей, летящих целой семьей.

Авиакомпания позволяет перевозить до двух предметов багажа на ребенка, кроме обычной небольшой ручной клади: это может быть детская коляска, автокресло, кресло-бустер или дорожная кроватка. Но перед полетом этот багаж нужно зарегистрировать на стойке регистрации в аэропорту, или у выхода на посадку.

Любые другие детские вещи весом до 20 килограммов можно зарегистрировать, но пассажиры должны оплатить сбор за снаряжение для ребенка в аэропорту или при бронировании билетов. Младенцы от восьми дней до 23 месяцев еще не имеют права на перевозку ручной клади на рейсах лоукостера, но авиакомпания позволяет бесплатно взять детскую сумку размером 45x35x20 сантиметров и весом до 5 килограммов для младенцев, путешествующих на коленях взрослого.

Также Ryanair рекомендует семьям, которые путешествуют с детским оборудование, прибывать на стойку регистрации в аэропорту за два часа до запланированного времени вылета.

Какие еще новости Ryanair следует знать?