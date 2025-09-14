Ryanair відомий не тільки низькими цінами на квитки, але й дуже суворими правилами щодо багажу. Втім, за однієї умови кількість безкоштовних речей, які можна пронести на борт, збільшується.

Пасажири, що обирають летіти з авіакомпанією Ryanair, цієї осені можуть взяти до трьох одиниць багажу зовсім безкоштовно – але за однієї умови, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Як можна взяти більше багажу безкоштовно?

Згідно з чинними правилами лоукостера, усі пасажири можуть проносити на борт невелику особисту сумку без додаткової плати – якщо вона поміщається під переднім сидінням. Цей невеликий багаж може бути сумкою, рюкзаком чи сумкою для ноутбука – головне, аби розміри не перевищували 40x20x25 сантиметрів, інакше доведеться заплатити чималенький штраф.

Але пасажири також можуть безкоштовно взяти до двох додаткових одиниць багажу, якщо вони подорожують з дітьми та немовлятами – і це чудова новина для людей, що летять цілою сім'єю.

Авіакомпанія дозволяє перевозити до двох предметів багажу на дитину, окрім звичайної невеликої ручної поклажі: це може бути дитяча коляска, автокрісло, крісло-бустер чи дорожнє ліжечко. Та перед польотом цей багаж потрібно зареєструвати на стійці реєстрації в аеропорту, або ж біля виходу на посадку.

Будь-які інші дитячі речі вагою до 20 кілограмів можна зареєструвати, але пасажири мають сплатити збір за спорядження для дитини у аеропорту чи під час бронювання квитків. Немовлята від восьми днів до 23 місяців ще не мають права на перевезення ручної поклажі на рейсах лоукостера, але авіакомпанія дозволяє безкоштовно взяти дитячу сумку розміром 45x35x20 сантиметрів та вагою до 5 кілограмів для немовлят, що подорожують на колінах дорослого.

Також Ryanair рекомендує сім'ям, які подорожують з дитячим обладнання, прибувати на стійку реєстрації в аеропорту за дві години до запланованого часу вильоту.

