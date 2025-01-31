Можно ли перевозить рыбу через границу с Польшей: перечень разрешенных продуктов

Пересечение границы "Украина-Польша" – один из самых популярных методов путешествий за границу. На пропускном пункте каждый должен пройти контроль, поэтому следует знать о перечне разрешенных и запрещенных для перевозки вещей. В случае несоблюдения таможенных правил нарушителям грозит конфискация и даже более строгое наказание.

В частности, эти требования распространяются и на еду – есть те продукты, которые можно перевозить в ограниченном количестве, а есть те, что категорически запрещены. Часто украинцев интересует вопрос: можно ли перевозить рыбу через границу с Польшей? На это отвечает 24 Канал.

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Что из еды запрещено провозить через границу с Польшей

С 2009 года в Польшу, как страны Европейского Союза, запрещено ввозить: молоко и молочные продукты, мясо и мясные продукты (продукты животного происхождения), сало, консервы.

Но есть исключения: колбасы и сало можно перевозить в малом количестве и порезанными кусками для собственного потребления. То есть можно перевозить бутерброды с колбасой или салом.

Эти продукты можно перевозить в ограниченном количестве

фрукты и овощи – до 5 килограммов на человека;

рыба и морепродукты – до 5 килограммов на человека;

– до 5 килограммов на человека; яйца и продукты с их содержанием – до 2 килограммов на человека;

кофе – 0,5 килограмма на человека и чай – до 100 граммов;

мед – до 2 килограммов на человека;

смеси детского питания – до 5 килограммов;

1 литр крепких напитков с содержанием спирта свыше 22% и 2 литра с содержанием до 22% спирта (в том числе игристые и крепленые вина), обычные вина – 4 литра, пиво – 16 литров.

За больший объем этих продуктов необходимо оплатить государственную пошлину. Также работники пункта пропуска могут принять решение о конфискации лишнего.

В то же время при перевозке консервации или различных продуктов "про запас" таможенник или пограничник может по своему усмотрению решать, превышены ли разрешенные нормы, и самостоятельно принять решение – изымать эти продукты или нет.