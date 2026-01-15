Названы самые сильные паспорта мира: на каком месте оказалась Украина

Нынешний индекс силы паспортов имеет довольно неожиданные результаты. Несмотря на то, что доминируют там европейские страны, три государства из Азии также пробились в первую пятерку.

Индекс паспортов показывает, сколько направлений владельцы того или иного паспорта могут посетить без предварительной подачи заявки на визу, и он существует уже 20 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на Euronews.

Какие паспорта самые сильные в мире?

Несмотря на то, что в первую десятку по силе паспортов согласно Henley Passport Index попали аж 30 европейских стран, Сингапур уже второй год подряд удерживает первое место. А вот второе место между собой поделили еще две азиатские страны – Япония и Южная Корея. Граждане обеих этих стран могут посетить безвизово 188 государств, а вот жители Сингапура – 192.

Третье место заняли сразу пять европейских стран, имеющих безвизовый доступ к 186 странам мира – Дания, Люксембург, Испания, Швеция и Швейцария. Совсем немного отстают Австрия, Бельгия, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Италия, Ирландия, Нидерланды и Норвегия – эти страны имеют доступ к 185 странам без визы.

Замкнули пятерку лидеров Венгрия, Словакия, Словения, Португалия и Объединенные Арабские Эмираты.

Какие страны Европы имеют самые слабые паспорта?

30 европейских стран попали в первую десятку, но некоторые еще значительно отстают. Владельцы паспортов Беларуси имеют безвизовый доступ в 79 стран, что ставит их на 60-е место, а вот граждане Косово без визы могут посетить только 81 страну. Несмотря на то, что до среднего мирового показателя Косово еще далеко, за последние 10 лет оно поднялось в рейтинге на 38 позиций.

Интересно! Паспорт Украины замыкает тридцатку лидеров и за последний год поднялся на две позиции. Владельцы украинского паспорта могут путешествовать без визы в 143 страны.

Что еще стоит знать туристам?