Можете нарваться на неприятности: какие украинские слова лучше не говорить в Чехии

В Чехии есть много слов, которые созвучны с украинским языком, но имеют совсем другое значение. И некоторые из таких слов имеют вульгарное значение для чехов.

Какие украинские слова лучше не употреблять в Чехии, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Главные фразы, которые стоит выучить перед поездкой в Чехию

Какие украинские слова не стоит употреблять в Чехии

"Ждать" – в чешском языке это звучит как жаргонное слово для дефекации. Ждать на чешском будет "počkejte" (почкейте), созвучно с нашим "подождите".

– в чешском языке это звучит как жаргонное слово для дефекации. Ждать на чешском будет "počkejte" (почкейте), созвучно с нашим "подождите". "Искать" – это слово в чешском языке имеет очень вульгарное значение, поэтому лучше заменить на чешское "hledám" (гледам). Это просто запомнить, если вспомнить украинский аналог "виглядаю".

– это слово в чешском языке имеет очень вульгарное значение, поэтому лучше заменить на чешское "hledám" (гледам). Это просто запомнить, если вспомнить украинский аналог "виглядаю". "Пічка" – еще одно обычное для украинцев слово, однако в Чехии это грубое и вульгарное обозначение женских половых органов.

Другие слова, которые могут вызвать неожиданную реакцию

Также украинское выражение "пошел в рощу" может вызвать у чехов совсем другие ассоциации, ведь у них есть "jít do háje", что означает "иди к черту".

Кроме этого, украинское слово "курица" очень похоже на один бранный термин, однако там вместо "к" – "в". Поскольку эта птица на чешском будет "kuře" (куре), то "курицу" могут случайно неправильно услышать и трактовать.